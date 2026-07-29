Андижанец ради лайков бросил котёнок в глубокий котлован

В распространившемся в социальных сетях видео запечатлено, как молодой человек бросает котенка на строительную площадку с глубоким котлованом за высоким забором. Данный инцидент вызвал резкие споры среди интернет-пользователей.

Многие пользователи оценили это действие как жестокое обращение с животными и призвали правоохранительные органы дать правовую оценку происшествию и привлечь виновного к ответственности.

В конце видео парень смеется и шутит: «У него было 40 жизней, одну мы использовали, теперь осталось 39». Именно эта фраза подверглась резкой критике в соцсетях, и многие пользователи расценили попытки собрать «лайки» и подписчиков с помощью подобного контента как совершенно недопустимое действие.