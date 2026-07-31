После жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциями

·59·Спорт
После жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциями

Королевская испанская футбольная федерация возбудила дисциплинарное дело в отношении команды Барселона после официальной жалобы клуба Атлетико Мадрид. По информации издания Marca, мадридцы обвиняют каталонцев в регулярных попытках переманить их нападающего Хулиана Альвареса и оказании давления на игрока в последние месяцы. Об этом сообщает сообщает .

Стороны были проинформированы об открытии этого дисциплинарного дела в четверг. В настоящее время как Барселона, так и Атлетико Мадрид имеют право представить свои защитные заявления. Мадридский клуб полон решимости довести дело до конца, обратившись не только в Федерацию футбола Испании, но и в ФИФА по поводу нарушений, продолжающихся уже несколько месяцев.

Правила Федерации футбола Испании и возможные наказания

Согласно статье 93 Дисциплинарного кодекса Испанской федерации, предусматривающей несоблюдение решений федерации, за такие нарушения могут применяться очень жесткие санкции. Финансовые штрафы — это лишь начало дела, и высока вероятность того, что виновные столкнутся с более серьезными ограничениями.

Если данное нарушение подтвердится, официальные лица или сам футболист могут быть отстранены или дисквалифицированы на срок от одного месяца до двух лет. Также в любом случае предусмотрен запрет на участие в матчах сроком не менее чем на четыре заявки.

Последствия для игрока и клуба

Если нападающий будет дисквалифицирован за нарушение правил, он будет обязан выплатить компенсацию за ущерб, причиненный клубу, который не сможет воспользоваться его услугами. Этот сценарий также может создать риск потери футболиста для команды Атлетико Мадрид.

Тем не менее позиция мадридского клуба осталась неизменной — они требуют восстановления справедливости и применения строгих мер наказания за нарушения, которые они осуждают на протяжении нескольких месяцев. Если доказательства найдут свое подтверждение, возникшие последствия могут оказаться тяжелыми не только для каталонского клуба, но и для аргентинского нападающего.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресКоролевская испанская футбольная федерацияЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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