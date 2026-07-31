Али Отажонов сообщил о покупке нового автомобиля

Известный полюбившимися народу песнями и своим уникальным творческим стилем певец Али Отажонов поделился с поклонниками еще одной радостной новостью.

Артист объявил, что вчера по случаю своего дня рождения приобрел новый автомобиль. Как стало известно, исполнитель купил кроссовер Dongfeng 008.

Али Отажонов опубликовал кадры с новым автомобилем на своей странице в социальных сетях, разделив эту радостную новость с фанатами.

Новая покупка певца не осталась без внимания подписчиков. В комментариях поклонники поздравили Али Отажонова с новым автомобилем, оставив искренние пожелания вроде «Пусть служит вам в хорошие дни», «Поздравляем».