Шахзода Мухаммедова сделала неожиданные заявления о своем муже (видео)

·192·Культура
Шахзода Мухаммедова сделала неожиданные заявления о своем муже (видео)

Дизайнер и ведущая Шахзода Мухаммедова в передаче "Chefbook" во время приготовления блюда вместе с телеведущей Нилуфар Сотиболдиевой поделилась интересными мыслями о своем супруге.

Готовя рыбу и счищая с нее кожу, Шахзода рассказала, что раньше готовила рыбу для мужа, не снимая кожицу. Однако со временем она привыкла делать это, так как муж всегда просил убирать верхний слой блюд.

«Честно говоря, когда я готовила мужу, раньше не счищала кожу с рыбы. Но после того как они постоянно заставляли счищать верхний слой со всего, в конце концов я стала счищать. Даже если я режу курицу или колбасу, он заставляет сдирать верх», — сказала она.

В ходе беседы Нилуфар Сотиболдиева также вспомнила, как общалась с мужем Шахзоды, и дала оценку его характеру.

«Мы тоже общались с мужем Шахзоды. Очень требовательный, строгий. Мне кажется, он установил высокую планку и в домашних делах», — сказала ведущая.

После этого Шахзода более подробно рассказала о требовательности своего мужа в повседневной жизни. По ее словам, даже во время приема пищи она чувствует себя так, будто работает официанткой в ресторане.

«Когда мой муж завтракает или обедает, я стою над ним, как официант. Мы не можем просто посидеть вдвоем, муж и жена, и спокойно поболтать. Потому что ему всегда что-нибудь нужно», — пошутила Шахзода.

По ее словам, супруг часто обращается к ней с различными просьбами: принести перчик из холодильника, подать полотенце или заменить чай.

«Если я заварила зеленый чай, он говорит: „Заварите черный чай, мне захотелось черного“. Или, может быть, это проявления лидерства — привык всем подчиненным раздавать поручения, не знаю», — поделилась Шахзода.

Эта искренняя беседа наверняка вызовет интерес и в социальных сетях. Шутливые высказывания Шахзоды о муже дали поклонникам своеобразное представление о ее семейной жизни.

Шахзода МухаммедоваНилуфар СотиболдиеваChefbook
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