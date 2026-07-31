Ученые предложили тушить огонь жидким азотом вместо воды

Ученые из США предложили совершенно новый и неожиданный способ борьбы с лесными пожарами. По данным Иксбт.ком, исследователи тестируют специальную роботизированную систему, работающую без воды и вредных химикатов. Ожидается, что этот инновационный подход станет важным шагом в предотвращении крупных природных катаклизмов в будущем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эта идея родилась случайно, и ее история уходит корнями в лабораторные эксперименты 2008 года. Профессор Северо-Восточного университета Яннис Левендис и его коллеги тогда пролили жидкий азот на горящие остатки резины. Ученых поразило то, что огонь погас практически мгновенно, и это явление положило начало многолетним научным исследованиям.

Принцип работы революционной технологии

Механизм воздействия новой технологии резко отличается от традиционных методов пожарной безопасности. При попадании в очаг жидкий азот очень быстро испаряется, увеличивая свой объем примерно в десять раз. При этом он вытесняет необходимый для горения кислород и моментально охлаждает огонь до отрицательных температур.

Как поясняют специалисты, после полного испарения вещества в окружающей среде остается лишь абсолютно безвредный обычный газообразный азот. Это гарантирует отсутствие какого-либо негативного влияния на природу и экологию. В отличие от традиционных химических огнетушащих средств, этот метод считается полностью чистым.

Специальный робот и его возможности

Для практических испытаний исследователи создали компактного робота на гусеничном шасси. Эта умная машина оснащена криогенными резервуарами и системой подачи жидкого азота, способная работать как в автоматическом режиме, так и под дистанционным управлением.

Проект был реализован в сотрудничестве со студентами инженерного факультета при финансовой поддержке Фонда Гордона и Бетти Мур. На данном этапе созданный специальный робот не предназначен для борьбы с крупными пожарами. Его главная задача — своевременное обнаружение и ликвидация небольших очагов в труднодоступных и опасных для спасателей зонах.

В настоящее время система тестируется на специальном полигоне, имитирующем условия лесных пожаров, характерных для западных регионов США. В будущем ученые рассматривают возможность дальнейшего масштабирования технологии и создания крупных грузовиков с криогенными резервуарами и специализированной пожарной техники.