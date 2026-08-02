Космик Аероспаке анонсировала четырехместный электрический самолет

Американский стартап Космик Аероспаке представил проект полностью электрического четырехместного самолета Космик Оне, предназначенного для частной авиации и учебных центров. Как сообщает иксбт.ком, компания планирует сертифицировать новое воздушное судно по новым правилам Федерального управления гражданской авиации США (ФАА) и начать поставки в 2029 году. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основанная в 2021 году Космик Аероспаке изначально планировала создать региональный самолет на электротяге. Однако позже специалисты решили сосредоточиться на более компактной модели для частной авиации, летных школ и аэроклубов. Ожидается, что новый проект станет важным шагом на современном авиационном рынке.

Инновационная конструкция и технические характеристики

Главная особенность самолета Космик Оне — это силовая установка с шестью винтами, смонтированными непосредственно на крыле. По словам производителей, такая схема улучшает аэродинамику, обзор из кабины и повышает уровень безопасности. Кроме того, воздушное судно будет оснащено парашютной системой для чрезвычайных ситуаций.

По словам основателя и генерального директора компании Кристофера Шахина, этот самолет будет конкурировать по цене с моделями современного семейства Киррус СР и позиционируется как электрический самолет премиум-класса общего назначения. Технические показатели Космик Оне следующие:

Дальность полета: около 250 морских миль (примерно 460 километров)

Продолжительность полета: более двух часов с обязательным запасом энергии

Двигатели: 6 электрических винтовых установок, смонтированных на крыле

Силовая установка: модульные электродвигатели и литий-ионные аккумуляторы

Планы на будущее и этапы испытаний

В настоящее время проект находится на стадии детальной разработки. Компания уже изготовила полноразмерный макет кабины и демонстрирует его потенциальным заказчикам. Первым клиентом стала американская организация Кентенниал Флерс, которая подписала предварительное соглашение о покупке четырех самолетов и опционе еще на две машины.

Разработчики ставят перед собой цель поднять в небо полноразмерный демонстратор через 18–24 месяца. Для завершения программы испытаний Космик Аероспаке начала привлечение дополнительного финансирования. При этом стартап самостоятельно разрабатывает модульные силовые установки и систему охлаждения, а электродвигатели и аккумуляторы будут поставляться сторонними производителями.

Толчком к реализации проекта стали новые правила сертификации ФАА Парт 22 (МОСАИК). Эти нормы существенно расширяют возможности создания легких самолетов, снимая прежние ограничения по массе и открывая путь к сертификации многомоторных полностью электрических моделей.