Китай конкурирует со SpaceX: Лонг Марч 8А вывела на орбиту 23 интернет-спутника

·42·Технологии
Китай конкурирует со SpaceX: Лонг Марч 8А вывела на орбиту 23 интернет-спутника

Китай успешно вывел на орбиту очередную группу низкоорбитальных интернет-спутников. По данным иксбт.ком, это важное аэрокосмическое событие состоялось 4 августа в 16:52 по пекинскому времени с коммерческого космодрома на острове Хайнань. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для этой масштабной миссии использовалась модернизированная ракета-носитель Лонг Марч 8А. Согласно данным, распространённым китайскими властями, все 23 современных аппарата были успешно выведены на заданную орбиту, что стало очередным важным шагом в расширении космической сети.

Возможности модернизированной ракеты

Этот запуск стал первым испытанием обновлённой ракеты Лонг Марч 8А после комплексной модернизации. В ходе полёта специалисты полностью проверили работу обновлённых систем и подтвердили, что грузоподъёмность ракеты существенно возросла.

По мнению экспертов, расширение технических возможностей в будущем позволит эффективнее и быстрее формировать глобальные группировки спутников. Кроме того, в рамках миссии был испытан ряд передовых технологий.

Режим быстрого запуска

В ходе подготовки процессы были оптимизированы, а общая эффективность предстартовых операций заметно повысилась. Это свидетельствует о растущем технологическом потенциале Китая в космической отрасли.

Одним из главных достижений этого успешного полёта стало первое применение режима прямого вывода спутников на целевую орбиту. Благодаря этому аппараты получили возможность значительно раньше начать работу.

В отличие от традиционных методов, на этот раз аппаратам не пришлось самостоятельно поднимать свои орбиты в течение нескольких месяцев. Такой подход резко сокращает сроки расширения космических интернет-сетей и ввода их в эксплуатацию.

КитайКосмосИнтернетLong March 8ASpaceX
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разSpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разСегодня, 10:50В Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрВ Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрСегодня, 09:22В Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВВ Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВСегодня, 08:50Подключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоПодключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоСегодня, 05:25Почему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиПочему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиСегодня, 03:26Венчурный фонд Лигхтспид нанял нового сотрудника через InstagramВенчурный фонд Лигхтспид нанял нового сотрудника через InstagramСегодня, 03:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет