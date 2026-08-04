Китай конкурирует со SpaceX: Лонг Марч 8А вывела на орбиту 23 интернет-спутника

Китай успешно вывел на орбиту очередную группу низкоорбитальных интернет-спутников. По данным иксбт.ком, это важное аэрокосмическое событие состоялось 4 августа в 16:52 по пекинскому времени с коммерческого космодрома на острове Хайнань. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для этой масштабной миссии использовалась модернизированная ракета-носитель Лонг Марч 8А. Согласно данным, распространённым китайскими властями, все 23 современных аппарата были успешно выведены на заданную орбиту, что стало очередным важным шагом в расширении космической сети.

Возможности модернизированной ракеты

Этот запуск стал первым испытанием обновлённой ракеты Лонг Марч 8А после комплексной модернизации. В ходе полёта специалисты полностью проверили работу обновлённых систем и подтвердили, что грузоподъёмность ракеты существенно возросла.

По мнению экспертов, расширение технических возможностей в будущем позволит эффективнее и быстрее формировать глобальные группировки спутников. Кроме того, в рамках миссии был испытан ряд передовых технологий.

Режим быстрого запуска

В ходе подготовки процессы были оптимизированы, а общая эффективность предстартовых операций заметно повысилась. Это свидетельствует о растущем технологическом потенциале Китая в космической отрасли.

Одним из главных достижений этого успешного полёта стало первое применение режима прямого вывода спутников на целевую орбиту. Благодаря этому аппараты получили возможность значительно раньше начать работу.

В отличие от традиционных методов, на этот раз аппаратам не пришлось самостоятельно поднимать свои орбиты в течение нескольких месяцев. Такой подход резко сокращает сроки расширения космических интернет-сетей и ввода их в эксплуатацию.