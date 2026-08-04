Джон Оби Микел отреагировал на слухи о переходе Винисиуса Жуниора в «Арсенал»

·49·Спорт
Джон Оби Микел отреагировал на слухи о переходе Винисиуса Жуниора в «Арсенал»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел резко отреагировал на слухи о возможном переходе звезды мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в лондонский «Арсенал». По его мнению, бразильский футболист использует подобные сообщения лишь как инструмент в переговорах с «Реалом» о новом, более выгодном контракте. Об этом сообщает .

По данным Goal.com, бывший нигерийский футболист в своем подкасте Те Оби Оне прокомментировал предположения о будущем Винисиуса Жуниора. Он уверен, что бразильский форвард не намерен переходить в английскую Премьер-лигу, в частности на «Эмирейтс».

«Арсенал» — главный фаворит чемпионата Англии

Во время беседы Джон Оби Микел также отдельно оценил конкурентную ситуацию в английской Премьер-лиге. По его словам, перед началом нового сезона «Арсенал» сохранил статус самой стабильной и спокойной команды среди представителей традиционной «большой шестерки».

В прошлом сезоне лондонцы завоевали чемпионский титул после 22-летнего перерыва, опередив «Манчестер Сити» на семь очков. Теперь им предстоит защищать свой титул от конкурентов. По словам бывшего футболиста, команда под руководством Микеля Артеты имеет преимущество над соперниками, поскольку формировала свою игру на протяжении многих лет.

Тактический подход Микеля Артеты обсуждают

Несмотря на успех во внутреннем чемпионате в прошлом сезоне, Микель Артета подвергся критике после поражения от ПСЖ в матче Лиги чемпионов. Теперь Джон Оби Микел с интересом наблюдает, какие тактические изменения предпримет испанский специалист после того, как давление борьбы за титул немного ослабло.

По мнению бывшего полузащитника, в прошлом сезоне команда не всегда показывала красивую игру ради победы, однако в итоге достигла своей цели. Теперь болельщики и специалисты ждут от «Арсенала» более содержательного и разнопланового футбола в процессе защиты титула.

Винисиус ЖуниорАрсеналДжон Оби МикелРеал МадридПремьер-лига Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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