Судебный конфликт между Apple и OpenAI обострился

·51·Технологии
Судебный конфликт между Apple и OpenAI обострился

Apple усиливает судебное разбирательство против OpenAI, одного из лидеров в сфере искусственного интеллекта, и требует введения предварительного запрета. По данным иксбт.ком, этот шаг предпринимается на фоне обвинений в незаконном присвоении технологий и коммерческих тайн производителя iPhone. Компания опасается, что масштаб участия бывших сотрудников в этом деле может оказаться шире, чем предполагалось. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Согласно новым судебным документам, Apple просит провести срочные следственные действия в отношении обвиняемых бывших сотрудников — старшего системного инженера Чанг Лиу и директора по разработке аппаратного обеспечения Танг Ев Тан, а также стартапа ио, основанного фондом OpenAI и бывшим главным дизайнером Apple Джонй Иве. В результате расследования выяснилось, что ещё 11 бывших сотрудников Apple могли быть связаны с этим делом или выступали в качестве свидетелей.

Новые доказательства и раскрытые подробности

Этот юридический спор свидетельствует о том, что Apple получила новые доказательства для защиты своей интеллектуальной собственности. Согласно представленным материалам, ещё один бывший сотрудник компании встретился с Чанг Лиу и Ю-Тинг Пенг до собеседования в OpenAI и обсудил конфиденциальную информацию о неанонсированных продуктах. Также выяснилось, что другой сотрудник сохранил скриншоты конфиденциальных документов перед переходом в OpenAI.

Кроме того, Apple утверждает, что после подачи иска несколько бывших сотрудников, работавших в OpenAI, связались с компанией по вопросу возврата рабочих устройств, которые они забрали с собой при увольнении. Эти обстоятельства заставляют правоохранительные органы подозревать, что за кражей интеллектуальной собственности могут стоять ещё несколько человек.

Официальная реакция OpenAI

В свою очередь, OpenAI категорически отвергла обвинения Apple и требование о введении предварительного запрета. В заявлении OpenAI подчёркивается, что запрос на запрет основан на ложной информации и совершенно необоснован, поскольку компания не стремится владеть коммерческими тайнами Apple и не использует их.

Создатели моделей искусственного интеллекта заявили, что сосредоточены на разработке передовых технологий и новых продуктов, а также указали на прежние ошибки Apple. В частности, OpenAI утверждает, что Apple отказалась признать, что из-за недостатков собственных правил безопасности сохранила бывшим сотрудникам доступ к системе, а в процессе коммуникации допустила различные ошибки.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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