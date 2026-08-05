Anthropic и Волта подписали контракт на 10 миллиардов долларов для АИ-инфраструктуры

·39·Технологии
Anthropic и Волта подписали контракт на 10 миллиардов долларов для АИ-инфраструктуры

Компания Anthropic, один из лидеров в сфере искусственного интеллекта, сделала ещё один крупный шаг для расширения своих вычислительных мощностей. По данным агентства Bloomberg, создатель нейросетей Claude заключил контракт стоимостью 10 миллиардов долларов с облачным АИ-стартапом Волта. Это соглашение имеет стратегическое значение для компании на фоне обострения конкуренции в отрасли. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Основанный в начале текущего года стартап Волта обязуется поставлять Anthropic облачные вычислительные мощности на протяжении шести лет. Изначально стартап сообщал о сотрудничестве с неназванной крупной лабораторией искусственного интеллекта, однако имя партнёра держалось в секрете. Теперь загадка раскрыта: стало известно, что основным клиентом является именно Anthropic.

Крупный дата-центр в Норвегии и технологии Nvidia

К реализации проекта в качестве партнёра Волта также подключилась криптомайнинговая компания Битдир. Вместе они построят специализированный дата-центр для обеспечения необходимых вычислительных мощностей. Объект планируется разместить в Норвегии, его мощность составит 133 мегаватт.

Новый дата-центр будет работать на системах Вера Rubin — новейшей АИ-чиповой архитектуре Nvidia последнего поколения. Для справки, Волта является участником программы Nvidia Cloud Партнер. Она объединяет облачных провайдеров, использующих в своих дата-центрах именно графические процессоры Nvidia.

Острая конкуренция на рынке и расширение инфраструктуры

В последние месяцы Anthropic активно наращивает вычислительные мощности. Компания успела подписать ряд крупных соглашений, стремясь получить преимущество в борьбе с основными конкурентами на рынке искусственного интеллекта. В частности, недавно были объявлены новые соглашения о вычислительных ресурсах с такими гигантами, как SpaceX и Amazon.

Сегодня обучение АИ-моделей и обеспечение высокой скорости их работы требуют огромных объёмов энергии и технических ресурсов. Новый комплекс в Норвегии и внедрение систем Вера Rubin позволят Anthropic в будущем создавать более сложные и совершенные модели Claude. Многолетнее соглашение с Битдир и Волта поможет компании реализовать долгосрочные стратегические цели.

AnthropicVoltaNvidiaИскусственный ИнтеллектОблачные Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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