Модели искусственного интеллекта с открытыми весами догоняют лидеров

·35·Технологии
Модели искусственного интеллекта с открытыми весами догоняют лидеров

В то время как возможности ведущих моделей в сфере искусственного интеллекта стремительно растут, системы с открытыми весами также не отстают от них. Представленная китайской компанией З.ai модель искусственного интеллекта ГЛМ-5.2 с открытыми весами отстаёт от передовых разработок таких гигантов, как OpenAI и Anthropic, в области кибербезопасности и биологии всего на несколько месяцев, сообщает иксбт.ком. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Согласно отчёту некоммерческой организации по безопасности СаферАИ, модели с открытыми весами последнего поколения стремительно приближаются к уровню ведущих систем. Однако вместе с ростом технологических возможностей всё больше увеличивается разрыв между практиками обеспечения безопасности и потенциальными рисками. Эксперты подчёркивают, что это требует пересмотра механизмов управления новыми угрозами, с которыми сталкивается общество.

Резкие различия в ограничениях безопасности

Согласно результатам оценки, проведённой организацией через открытый API З.ai, модель ГЛМ-5.2 не отклонила ни одного запроса, связанного с кибератаками или биологическими задачами двойного назначения. Для сравнения, модель Claude Опус 4.7 компании Anthropic не смогла завершить тест КйберГйм для оценки кибербезопасности, строго соблюдая правила безопасности. Это ещё раз показало, что критики, предупреждавшие о возможной потере контроля над моделями с открытыми весами, были правы.

Главная особенность моделей с открытыми весами заключается в том, что любой человек может загрузить их на своё устройство и запустить в любой инфраструктуре. В таких условиях невозможно установить централизованный надзор или контроль над системой. Пользователи без труда могут удалить, изменить или перенастроить все механизмы защиты моделей на собственном оборудовании.

Уязвимости закрытых и открытых систем

Производители закрытых систем, такие как OpenAI и Anthropic, используют специальные классификаторы и контроль на уровне API, чтобы ограничивать опасную помощь в кибератаках или биологические инструкции. Однако эти меры также не идеальны. Организация по безопасности Фар.ai обнаружила сотни универсальных методов «джаилбреак» в передовых моделях, таких как Grok 4.5 от xAI и Gemini 3.1 Pro от Google DeepMind. Такие методы, сочетающие ролевые игры и поддельную историю диалога, позволяют обходить уязвимые места моделей.

Тем не менее меры защиты, применяемые к закрытым моделям, совершенно неэффективны для систем с открытыми весами. Это связано с тем, что открытые модели с самого начала проектируются для работы без каких-либо ограничений или с изменёнными условиями безопасности. По словам исполнительного директора СаферАИ Генри Пападатоса, главная цель должна заключаться в том, чтобы сделать полезные и безопасные возможности доступными для всех, а также стремиться устранять вредоносные функции в рамках подхода с открытым исходным кодом.

Искусственный ИнтеллектКибербезопасностьБезопасностьТехнологииПрограммирование
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разSpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разСегодня, 10:50В Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрВ Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрСегодня, 09:22В Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВВ Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВСегодня, 08:50Подключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоПодключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоСегодня, 05:25Почему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиПочему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиСегодня, 03:26Венчурный фонд Лигхтспид нанял нового сотрудника через InstagramВенчурный фонд Лигхтспид нанял нового сотрудника через InstagramСегодня, 03:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет