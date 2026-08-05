Деку тайно встретился в Мадриде с агентом Хулиана Альвареса

Руководство «Барселоны» предприняло неожиданный шаг, чтобы продолжить переговоры о трансфере нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса. Как сообщает спортивное издание, спортивный директор каталонцев Деку тайно отправился в столицу и встретился с представителем аргентинского футболиста Фернандо Идальго. Этот шаг направлен на устранение напряжённости на трансферном рынке и сохранение возможности заключить сделку. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Спортивный директор клуба вместе с Жоау Амаралом провёл в Мадриде тайные переговоры с агентом футболиста. Этот саммит ещё раз подтверждает, что переход является главным приоритетом трансферного отдела «Блауграны» в летнее межсезонье. Хотя переговоры вошли в сложную стадию, руководство «Спотифай Камп Ноу» не намерено сдаваться и осознаёт важность постоянного контакта, чтобы оперативно действовать при изменении ситуации.

Жёсткая позиция мадридцев

Однако, несмотря на решимость «Барселоны», позиция столичного клуба остаётся крайне непримиримой. «Атлетико Мадрид» пока не планирует отпускать одного из своих лидеров. Президент клуба Мигель Анхель Хиль Марин лично контролирует ситуацию и категорично заявил, что не позволит игроку перейти в один из конкурирующих клубов — «Барселону» или «Реал Мадрид», поскольку намерен защищать престиж команды.

Институциональные отношения между двумя клубами ещё больше усложняют ситуацию. Из-за разногласий в прошлом переговоры такого масштаба сталкиваются с препятствиями. Руководство «Рохибланкос» уверено, что соперники пытаются нанести ущерб их репутации, что привело к прекращению прямых контактов между клубами. В результате процесс зашёл в тупик, и «Барселона» вынуждена действовать через посредников и окружение футболиста.

Желание футболиста и дальнейшие шаги

Главная надежда каталонского клуба основана на том, что сам футболист хочет этого трансфера. В «Камп Ноу» считают, что готовность чемпиона мира надеть футболку «Блауграны» станет важным шагом на пути к переходу. Хотя договориться с руководством «Атлетико» будет непросто, Деку и его команда готовы использовать любую возможность, чтобы изменить ситуацию.