Представлено приложение Вринклес, определяющее местоположение и раскрывающее историю

·48·Технологии
Представлено приложение Вринклес, определяющее местоположение и раскрывающее историю

Современные технологии помогают сделать нашу повседневную жизнь насыщеннее. Создано новое мобильное приложение, которое определяет местоположение пользователя и рассказывает интересные истории о местах вокруг него — Вринклес — новый аудиогид на базе искусственного интеллекта, доступный на платформах iOS и Android. Он позволяет знакомиться с историей окружающего мира, не отвлекаясь на экран смартфона. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, программу основали друзья старой школы, любящие путешествовать, — Дэвид Стемлер и Райан Хансан. Идея возникла, когда Стемлер посетил Британский музей. Пользуясь официальным приложением музея, он понял, что устал сопоставлять номера на стенах со списками на экране телефона. После этого он позвонил Хансану из аэропорта и задумался: если карманный телефон точно знает, где находится пользователь, почему окружающий мир не может сам рассказывать о себе?

Глобальный охват и интерактивные возможности

К настоящему времени стартап создал глобальную базу примерно из 1,3 миллиона интересных мест в 177 странах мира. Помимо основной информации, историки, музеи, создатели контента и различные бренды могут добавлять на карту собственные истории. Пользователи могут находить эти истории во время прогулок по городу или удалённо искать и изучать карту.

Приложение также поддерживает интерактивную функцию вопросов и ответов, создавая атмосферу традиционной экскурсии. Например, изучая информацию о знаменитом фонтане Треви в Риме, пользователь может спросить, откуда поступает вода, и получить прямой ответ с помощью искусственного интеллекта. Это превращает обычное путешествие в настоящий урок истории.

Функции социальной сети и сохранение воспоминаний

Вринклес — это не просто информационный инструмент, но и социальная платформа. Приложение позволяет подписываться на друзей, членов семьи и различные организации, сохранять найденные интересные места, делиться ими с другими и создавать специальные карты.

Кроме того, пользователи могут персонализировать приложение, прикрепляя к определённым местам семейные воспоминания, фотографии, видео и голосовые записи. Семьи смогут вместе сохранять для будущих поколений ценные воспоминания, связанные с домом детства, местом первой встречи или родным городом.

WrinklesИскусственный ИнтеллектМобильное ПриложениеИстория ПутешествийТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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