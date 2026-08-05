Microsoft объяснила, почему сохранила старые элементы дизайна в Windows 11

·35·Технологии
Microsoft объяснила, почему сохранила старые элементы дизайна в Windows 11

В мире современных технологий каждая новая операционная система стремится предложить пользователям актуальные интерфейсные решения и безупречный дизайн. Однако Windows 11, одна из самых популярных платформ в мире, часто подвергается критике за сохранение элементов, созданных в конце прошлого века и два десятилетия назад. В интервью изданию Windows Кентрал вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Маркус Эш подробно объяснил истинные причины этой ситуации. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Даже сегодня такие важные разделы Windows 11, как панель управления и редактор реестра, остаются сильно устаревшими с точки зрения архитектуры и внешнего вида. Пользователи и эксперты часто критикуют такую неоднородность интерфейса. Однако, по словам представителя компании, дело не только в визуальном дизайне или эстетике, а в фундаментальных технических факторах.

Техническая совместимость и безопасность в приоритете

По словам Маркуса Эша, главная причина сохранения старых элементов — стабильность системы и совместимость приложений. Если Microsoft в один день заменит все устаревшие интерфейсы современными, это может привести к серьёзным сбоям в работе миллионов корпоративных клиентов и старого программного обеспечения.

В особенности различные драйверы и специализированное оборудование работают с опорой на устаревшую функциональность, поэтому компания вынуждена действовать крайне осторожно. Если удалить старые механизмы до того, как новый раздел настроек полностью охватит все необходимые функции, это может нарушить работу системы.

План будущих изменений

Тем не менее Microsoft не намерена полностью отказываться от устаревших элементов, а реализует этот процесс поэтапно. После полного переноса необходимых возможностей в современный раздел настроек и исчезновения потребности в старых функциях компания будет постепенно их сокращать.

Подводя итог, Microsoft ставит на первое место обеспечение непрерывности рабочих процессов пользователей. Хотя разношёрстные элементы дизайна системы подвергаются критике, компания рассматривает их сохранение как необходимый шаг для поддержания главного преимущества операционной системы — совместимости с любыми старыми инструментами.

MicrosoftWindows 11ДизайнПрограммное ОбеспечениеТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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