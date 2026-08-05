Приложения Android раскрывают геолокацию пользователей

·44·Технологии
Приложения Android раскрывают геолокацию пользователей

Специалисты Фонда электронной границы (ЭФФ) выяснили, что разработчики мобильных приложений для операционной системы Android неосознанно передают рекламодателям и брокерам данных точную информацию о геолокации своих пользователей. Этот серьезный случай вновь показывает, насколько актуальны вопросы конфиденциальности и безопасности в современном цифровом пространстве. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Многим приложениям для выполнения своих функций необходимы точные данные о местоположении. Например, вполне естественно, что погодные приложения запрашивают координаты пользователя для составления прогноза по региону, а фитнес-приложения — для отслеживания маршрута пробежки. Однако, согласно данным, опубликованным TechCrunch, проблема заключается не в функциональности приложения, а во встроенных в него пакетах стороннего программного обеспечения (SDK).

Скрытые риски рекламных SDK

Как отмечается в исследовании ЭФФ, большинство разработчиков интегрируют в свои приложения рекламные SDK, чтобы получать доход. Однако эти фрагменты кода по умолчанию работают в активном режиме и, если разработчик специально их не отключит, наследуют все разрешения основного приложения, включая точные данные о местоположении пользователя.

Большинство разработчиков даже не знают, что через их приложения личные координаты пользователей передаются третьим сторонам. Компании, создающие SDK, заинтересованы в сборе как можно большего объема данных, из-за чего конфиденциальность пользователей оказывается под угрозой.

Куда уходят данные и каковы последствия

Согласно анализу ЭФФ, собранные данные об истории геолокации передаются брокерам данных, которые, в свою очередь, продают эту информацию государственным учреждениям, правоохранительным органам и военным структурам. Кроме того, попадание таких конфиденциальных баз в руки киберпреступников или их утечка представляет серьезную угрозу безопасности пользователей.

Эксперты отмечают, что, несмотря на то что такие SDK занимают небольшую часть рекламного рынка, через десятки тысяч приложений они охватывают миллиарды пользователей. В частности, выяснилось, что два Андроид-приложения, проверенные ЭФФ и скрытно передававшие данные о местоположении пользователей, вместе были скачаны более 60 миллионов раз.

Исследователи заявляют, что в экосистеме Android отсутствуют отдельные разрешения на геолокацию, предназначенные именно для SDK. Иными словами, после того как пользователь разрешает приложению определять его местоположение, эти данные автоматически становятся доступны всем сторонним рекламным компаниям. ЭФФ призывает разработчиков по возможности отключать функции сбора избыточных данных.

AndroidПриложенияКонфиденциальностьБезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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