Неожиданно скончался работавший в Турции помощник узбекского врача

Стало известно о внезапной смерти ещё одного гражданина Узбекистана, работавшего в Турции. По данным местных средств массовой информации, в провинции Бурса неожиданно скончался 36-летний Oybek Niyozov.

Сообщается, что Oybek Niyozov работал личным сиделкой в отделении паллиативной помощи государственной больницы района Inego‘l провинции Бурса. Он занимался ежедневным уходом за пациентами и контролировал их состояние.

По предварительным данным, в ночь с 2 на 3 августа, примерно в 03:00, его состояние внезапно ухудшилось. После этого он упал на землю, и коллеги незамедлительно оказали ему медицинскую помощь.

Несмотря на то что медсёстры и врачи приняли все необходимые меры для спасения его жизни, к сожалению, спасти Oybek Niyozov не удалось.

Сообщается, что его тело направили в Институт судебно-медицинской экспертизы Бурсы для установления точной причины смерти. В настоящее время по факту смерти погибшего начаты соответствующие следственные действия, правоохранительные органы изучают все обстоятельства произошедшего.

Пока официальные ведомства не объявили точную причину смерти. Ожидается, что после заключения экспертизы будет предоставлена дополнительная информация.