Ожидается рост цен на видеокарты Гигабйте до 40 процентов
Изменение цен на компьютерные комплектующие, в частности графические чипы, на мировом рынке вызывает обеспокоенность пользователей и специалистов отрасли. По данным Иксбт.ком, крупный японский ритейлер КФД-БИЗ предупредил своих клиентов о резком росте стоимости видеокарт и принес за это публичные извинения. Ожидается, что новые изменения еще больше увеличат финансовую нагрузку на потребителей. Об этом сообщает Иксбт.ком .
На фоне заметного подорожания видеокарт в Южной Корее на 20–30 процентов ситуация на японском рынке становится еще серьезнее. Одна из известных розничных сетей страны, КФД-БИЗ, в официальном обращении к клиентам сообщила, что цены могут вырасти до 40 процентов. Такое резкое подорожание, очевидно, серьезно повлияет на бюджеты покупателей.
Почему растут цены и кто в этом виноват?Обычно розничные продавцы объясняют изменение ценовой политики общими рыночными тенденциями или инфляцией. Однако в данном случае внимание привлекло то, что японский ритейлер прямо назвал в своем заявлении конкретную компанию-производителя. Согласно сообщению компании, пересмотр цен коснется именно продукции бренда Гигабйте.
По данным КФД-БИЗ, новая ценовая политика официально вступит в силу 1 августа 2026 года и будет применяться ко всем заказам, размещенным после этой даты. Пока неизвестно, какие именно модели войдут в список и насколько широким будет охват, поскольку окончательный перечень может измениться.
Представители торговой сети принесли потребителям извинения за возникшие неудобства:
- Приносим всем покупателям искренние извинения за это внезапное объявление;
- Изменения вносятся в связи с пересмотром производителем своей ценовой политики;
- Ожидается, что цены на видеокарты Гигабйте значительно вырастут по сравнению с текущими показателями;
- Новый порядок вступит в силу 1 августа 2026 года.
На данном этапе пока неизвестно, по каким ценам конечные потребители смогут покупать видеокарты и насколько реалистичным окажется ожидаемый масштаб подорожания. Тем не менее любителям технологий и тем, кто планирует собирать игровые компьютеры, следует внимательно следить за ситуацией на рынке.
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