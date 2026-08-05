Ожидается рост цен на видеокарты Гигабйте до 40 процентов

·51·Технологии
Ожидается рост цен на видеокарты Гигабйте до 40 процентов

Изменение цен на компьютерные комплектующие, в частности графические чипы, на мировом рынке вызывает обеспокоенность пользователей и специалистов отрасли. По данным Иксбт.ком, крупный японский ритейлер КФД-БИЗ предупредил своих клиентов о резком росте стоимости видеокарт и принес за это публичные извинения. Ожидается, что новые изменения еще больше увеличат финансовую нагрузку на потребителей. Об этом сообщает Иксбт.ком .

На фоне заметного подорожания видеокарт в Южной Корее на 20–30 процентов ситуация на японском рынке становится еще серьезнее. Одна из известных розничных сетей страны, КФД-БИЗ, в официальном обращении к клиентам сообщила, что цены могут вырасти до 40 процентов. Такое резкое подорожание, очевидно, серьезно повлияет на бюджеты покупателей.

Почему растут цены и кто в этом виноват?

Обычно розничные продавцы объясняют изменение ценовой политики общими рыночными тенденциями или инфляцией. Однако в данном случае внимание привлекло то, что японский ритейлер прямо назвал в своем заявлении конкретную компанию-производителя. Согласно сообщению компании, пересмотр цен коснется именно продукции бренда Гигабйте.

По данным КФД-БИЗ, новая ценовая политика официально вступит в силу 1 августа 2026 года и будет применяться ко всем заказам, размещенным после этой даты. Пока неизвестно, какие именно модели войдут в список и насколько широким будет охват, поскольку окончательный перечень может измениться.

Представители торговой сети принесли потребителям извинения за возникшие неудобства:

  • Приносим всем покупателям искренние извинения за это внезапное объявление;
  • Изменения вносятся в связи с пересмотром производителем своей ценовой политики;
  • Ожидается, что цены на видеокарты Гигабйте значительно вырастут по сравнению с текущими показателями;
  • Новый порядок вступит в силу 1 августа 2026 года.
По мнению аналитиков, несмотря на упоминание только одного бренда, эта ситуация, вероятно, не ограничится одной компанией. Согласно рыночным закономерностям, другие ведущие производители также могут постепенно повышать цены на свою продукцию. В конечном итоге это может привести к общему росту цен на всем рынке аппаратного обеспечения.

На данном этапе пока неизвестно, по каким ценам конечные потребители смогут покупать видеокарты и насколько реалистичным окажется ожидаемый масштаб подорожания. Тем не менее любителям технологий и тем, кто планирует собирать игровые компьютеры, следует внимательно следить за ситуацией на рынке.

ВидеокартыGigabyteТехнологииЦеныРынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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