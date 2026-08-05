США могут запретить оптические трансиверы из Китая

·40·Технологии
США могут запретить оптические трансиверы из Китая

Федеральная комиссия по связи США (ФКК) готовит новые ограничения, предусматривающие запрет на импорт в страну оптических трансиверов, произведённых в Китае. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, это важное решение может быть принято до конца 2026 года. Эта мера станет очередным этапом политики Вашингтона, направленной на сокращение зависимости от китайского телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Оптические трансиверы считаются одним из важнейших элементов современной серверной инфраструктуры. Они преобразуют электрические сигналы в оптические и обратно, обеспечивая передачу данных на сверхвысокой скорости между серверами и сетевым оборудованием. Именно такие модули служат основой центров обработки данных, облачных платформ и вычислительных комплексов, предназначенных для искусственного интеллекта.

Проблемы безопасности и лидеры рынка

По данным Reuters, американские власти опасаются, что это оборудование может использоваться для кибершпионажа, внедрения вредоносного ПО или нарушения работы объектов критической инфраструктуры. Эти технологии имеют стратегическое значение, поскольку обеспечивают более высокую скорость и энергоэффективность по сравнению с традиционными медными соединениями.

В настоящее время одним из крупнейших мировых производителей оптических трансиверов является китайская компания Иннолигхт, которой принадлежит около 27% мирового рынка. В США такую продукцию выпускают Лументум, Кохерент и Апплиед Оптоелектроникс, однако, по данным источников, по масштабам производства они пока уступают китайским конкурентам.

Политика США против китайских технологий

За последние несколько лет США ввели ограничения против продукции Huawei, а также ужесточили правила в отношении некоторых видов дронов, сетевого оборудования и робототехники. Теперь оптические трансиверы могут попасть в чёрный список наряду с маршрутизаторами, роботами-пылесосами и инверторами из Китая.

В то же время законодательство США допускает временные исключения при определённых обстоятельствах. В частности, ранее компании Нетгеар и Amazon получали специальные разрешения на использование некоторых видов оборудования.

Реакция китайской стороны

Посольство Китая в Вашингтоне призвало США отказаться от дальнейшего ужесточения ограничений и учитывать интересы бизнеса обеих стран. Пекин, в свою очередь, заявил, что оставляет за собой право принять ответные меры, если действия Вашингтона нанесут ущерб китайским компаниям.

СШАКитайОптические ТрансиверыТехнологииБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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