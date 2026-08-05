Радек Витек покидает Манчестер Юнайтед и переходит в Мидлсбро

Манчестер Юнайтед вратарь Радек Витек близок к продолжению карьеры в составе представителя Чемпионшипа «Мидлсбро». По информации издания «Дейли Миррор», стороны проводят финальные переговоры по трансферу, после чего молодой голкипер в ближайшее время пройдёт медицинское обследование и подпишет личный контракт. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Как стало известно, судьба талантливого вратаря была решена в недавнем матче против «Атлетико Мадрид». Главный тренер команды оставил Витека на скамейке запасных вместо того, чтобы выпустить его в основном составе, что стало явным сигналом о завершении его карьеры на «Олд Траффорд». Ранее он выходил на поле в первых двух товарищеских матчах предсезонной подготовки.

После шести лет в манчестерском клубе молодой голкипер намерен регулярно играть в основном составе. Успешная аренда в «Бристоль Сити» и 12 матчей на ноль повысили его уверенность в себе. После прихода Карла Дарлоу Витек опустился ещё ниже в клубной иерархии.

Новый вызов и планы на будущее

Сам Витек в предыдущих интервью не скрывал, что для него важно получать постоянную игровую практику. По его словам, футболист хочет выходить на поле каждую неделю и готов выбрать лучший вариант, который ему подходит. «Мидлсбро» может предоставить ему возможность побороться за статус основного вратаря.

В то время как руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает обновление состава, отмечается, что эта сделка будет выгодна обеим сторонам. Согласно условиям соглашения, манкунианцы, как ожидается, включат в контракт процент от будущей продажи футболиста, а также право его обратного выкупа (буй-бак).

Официального объявления о трансфере ожидают в ближайшие дни. После этого вратарь присоединится к тренировкам новой команды и начнёт подготовку к следующему сезону Чемпионшипа.