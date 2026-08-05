Джейми Каррагер назвал главных претендентов на чемпионство Англии

Перед стартом нового сезона Английской Премьер-лиги эксперты и бывшие футболисты делятся своими прогнозами. По мнению бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера, в этом году чемпионская гонка пройдёт только между двумя командами — «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Он невысоко оценил шансы своей бывшей команды и «Манчестер Юнайтед» среди других претендентов. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Выступая в подкасте ФутбаллРамбле, специалист отметил, что именно эти два гранда будут бороться за золотые медали, несмотря на то что до закрытия трансферного окна остаётся месяц. По словам Каррагера, «Манчестер Сити» сохранил свой потенциал, несмотря на смену главного тренера, и способен вернуть чемпионский титул.

Роль Родри и фактор тренера

Отмечается, что в прогнозе Каррагера многое зависит от испанского полузащитника Родри. Если ключевая фигура опорной зоны не покинет команду, «горожане» останутся главным фаворитом. По мнению эксперта, «Сити» будет трудно остановить, если переход испанца в «Реал Мадрид» не состоится.

Также высоко были оценены тактические подходы и стиль игры специалиста, возглавившего команду. Отмечается, что новые идеи и изменения могут положительно повлиять на коллектив, который много лет работал под руководством одного тренера.

Шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

Пока болельщики «Ливерпуля» ждут борьбы за чемпионство в новом сезоне, Каррагер заявил, что не разделяет этот оптимизм. По его анализу, состав мерсисайдского клуба ещё не сформирован полностью и нуждается в серьёзных изменениях, чтобы включиться в чемпионскую гонку.

По данным иксбт.ком, Каррагер подчеркнул, что для борьбы «Ливерпуля» за чемпионский титул команде крайне необходимы два игрока в линию обороны и высококлассный правый вингер. Клуб до сих пор не нашёл достойную замену Мохамеду Салаху, а действия на трансферном рынке вызывают у специалиста вопросы.