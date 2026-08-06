Бывшие сотрудники Spotify привлекли 10 миллионов долларов для АИ-стартапа в сфере электронной коммерции

Бывшие инженеры Spotify, создавшие систему музыкальных рекомендаций, основали стартап Малачйте и привлекли 10 миллионов долларов начальных инвестиций для развития технологии Вектор AI, предназначенной для онлайн-покупок. Как сообщает TechCrunch, средства направят на расширение распространения продукта и найм новых специалистов. Об этом TechCrunch.ком сообщает .

Сидд Мотвани, Ян Андерсон и Шивадитья Синха ранее участвовали в разработке инфраструктуры поведенческого интеллекта платформы Spotify. Эта система под названием Вектор AI предназначена не только для анализа прошлых действий пользователя, но и для прогнозирования его намерений и следующих шагов. Сейчас она обеспечивает около 90% рекомендаций музыкальной платформы, которой пользуются более 800 миллионов человек.

Проблемы традиционных онлайн-магазинов

По мнению основателей Малачйте, сегодня большинство онлайн-магазинов обслуживает покупателей одинаково. Персонализация в основном опирается на историю покупок, демографическую сегментацию или профили авторизованных пользователей.

В результате впервые посетившие сайт клиенты видят одинаковую для всех универсальную витрину, а постоянным покупателям рекомендации предлагают главным образом на основе ранее приобретённых товаров, а не их текущих потребностей. Новый стартап стремится решить эту проблему, создав торговый опыт, который в реальном времени понимает намерения каждого покупателя.

Возможности двухголового Вектор AI

Платформа компании использует технологию «двухголового Вектор AI», чтобы предсказывать, какой товар покупатель захочет в следующий раз, изучать его общие предпочтения и непрерывно улучшать систему на основе действий в реальном времени.

В интервью TechCrunch генеральный директор Малачйте Сидд Мотвани отметил, что система начинает работать сразу после загрузки страницы, используя доступный контекст. По его словам, всего за одну сессию она точно определяет предпочтения пользователя и то, чего именно он хочет достичь в данный момент.

Например, запроса «прочные ботинки» и двух переходов на страницу обуви со стальным носком будет достаточно, чтобы поднять рабочую одежду и перчатки выше на странице. При этом учётная запись или история действий не требуются, а каждое дополнительное действие делает профиль пользователя точнее.

Руководство также подчёркивает, что розничные продавцы располагают наиболее ценной информацией о своих клиентах, но редко используют её в реальном времени. Каждое движение курсора, нажатие, уточнение поискового запроса и добавление товара в корзину постоянно анализируются, помогая надёжнее определить намерения пользователя.