Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...

Национальная оборонная промышленность Узбекистана сделала новый, беспрецедентный стратегический шаг в истории отечественных и международных военных технологий. На проходящей в Южно-Африканской Республике международной выставке оборонных технологий (Африка Аероспаке анд Дефенке) официально был продемонстрирован новый стратегический беспилотный летательный аппарат «камикадзе» (ударный камикадзе), разработанный в Узбекистане, который считается аналогом знаменитых дронов «Шахед», коренным образом изменивших стиль современных войн. Представленный передовой военный аппарат способен преодолевать гигантское расстояние до 1500 километров и с высокой точностью уничтожать стратегические цели.

Дрон оснащен мощной боевой частью (взрывчатым веществом) весом 30 килограммов, во время полета может развивать максимальную скорость до 200 километров в час и передвигаться на высоте 3 километров (3000 метров) от поверхности земли. Привлекшая внимание участников выставки и ведущих международных экспертов, эта разработка продемонстрировала, что военно-промышленный комплекс Узбекистана обладает полной способностью производить высокоточное оружие большой дальности не только тактического, но и стратегического уровня.

Какими же техническими характеристиками новый ударный дрон Узбекистана отличается от «Шахеда», как он изменит баланс безопасности в регионе и каким будет спрос на него на международном рынке вооружений?

«Радиус 1500 км и скорость 200 км/ч»: основные технические параметры дрона

Тактико-технические детали, раскрытые на военной выставке в Южной Африке:

Дальность полета 1500 км: Новый аппарат дает возможность с большого расстояния точно поражать вражеские командные пункты, центры обеспечения и системы противовоздушной обороны на стратегических расстояниях;

Боевая часть 30 кг: Мощный взрывной заряд, установленный на дроне, обладает способностью одним ударом уничтожать укрепленные военные объекты и тяжелую бронированную технику;

Максимальная скорость 200 км/ч: Аппарат способен развивать скорость 200 км/ч, что считается высокой скоростью для «камикадзе»-дронов в своем классе;

Потолок высоты 3000 метров: Дрон перемещается на высоте 3 км от земли, совершая полет выше зоны поражения обычного легкого стрелкового оружия и короткодействующих зенитных установок;

Аналог «Шахеда»: По своему функциональному назначению, экономичному производству и точности поражения цели дрон считается аналогом одной из самых эффективных моделей ударных дронов в мире.

Презентация на международной арене: почему именно Южная Африка?

Презентация на оборонной выставке и геополитическое значение:

Глобальный военный маркетплейс: Выставка оборонных технологий в Южной Африке считается одной из крупнейших торговых и презентационных площадок вооружений для государств Африки, Ближнего Востока, а также Азии;

Национальные технологии на экспорт: Демонстрируя свою продукцию на международной арене, Узбекистан показал готовность не только обеспечивать собственную армию, но и экспортировать конкурентоспособные военные дроны на международный рынок;

Технологическая независимость: В условиях современных военных конфликтов налаживание местного производства в период резкого роста спроса на ударные дроны укрепляет национальную оборонную независимость.

Военно-стратегический анализ: что говорят эксперты?

Выводы специалистов по международной безопасности и обороне:

Гарантия региональной безопасности: С учетом сложной геополитической ситуации в Центральной Азии, дроны-камикадзе с дальностью полета 1500 км служат мощным сдерживающим фактором (детерренке фактор) в защите воздушных границ и стратегических интересов страны;

Экономическая эффективность: Подобного рода «камикадзе»-дроны обходятся в несколько раз дешевле крылатых ракет, стоящих миллионы долларов, но способны обеспечить тот же тактический результат;

Отвлечение противовоздушной обороны: Использование сразу нескольких аппаратов (групповые удары) дает возможность перегрузить и вывести из строя современные системы противовоздушной обороны противника.

Выход Узбекистана на международную арену с первым стратегическим «камикадзе»-дроном, способным покорить расстояние в 1500 км, стал огромным скачком оборонной промышленности нашей страны в разработке высокотехнологичного оружия на уровне мировых стандартов.

Как вы думаете, в какой степени разработанный нашей местной оборонной промышленностью «камикадзе»-дрон с дальностью полета 1500 км повысит боевую мощь Вооруженных Сил Узбекистана? Сможет ли эта разработка конкурировать с другими зарубежными дронами на международном рынке оружия? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь статьей об этом историческом достижении военных технологий нашей страны со всеми своими друзьями и любителями военной тематики!