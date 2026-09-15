Раскрыта необычная проблема экрана нового iPhone Дуо

·25·Технологии
Раскрыта необычная проблема экрана нового iPhone Дуо

Недавно представленный первый складной смартфон Apple — iPhone Дуо, цена которого начинается от 2000 долларов, привлек внимание пользователей и экспертов. По данным иксбт.ком, известный инсайдер @УниверсеИке опубликовал «живые» фотографии устройства, обратив внимание на необычный недостаток его внутреннего дисплея. Дело в том, что большой экран гаджета имеет свойство мутнеть при ярком освещении. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Как выяснилось, 7,6-дюймовая внутренняя панель покрыта специальным антибликовым слоем с нанотекстурой. Основная задача этого покрытия — уменьшение бликов от солнечных лучей или источников света, а также визуальное сглаживание складки посередине экрана. Однако инженерное решение привело к неожиданному побочному эффекту.

Секрет помутнения дисплея

При использовании на открытом воздухе или в ярко освещенном помещении внутренний экран iPhone Дуо становится матовым. Экран как будто покрывается дымкой, из-за чего визуальная четкость, резкость и насыщенность изображения заметно снижаются. Инсайдер отмечает, что это создает своего рода эффект «секретного экрана», при котором изображения выглядят менее привлекательно.

На опубликованных снимках iPhone Дуо показан в разложенном состоянии, на его большом внутреннем экране запущены различные приложения. Именно в таких условиях проявляются специфические свойства нанотекстурного слоя, из-за чего мелкие детали теряют свою четкость.

Цена и технологическая сложность

Напомним, что Apple официально представила свой складной смартфон на прошлой неделе. Стартовая цена устройства от 2000 долларов указывает на его принадлежность к премиальному сегменту. Однако наличие визуальных дефектов, таких как помутнение экрана при свете, в столь дорогом устройстве вызывает бурные обсуждения в технологическом сообществе.

На данный момент Apple не предоставила официальных комментариев по этому поводу. Учитывая, что технология складных экранов все еще находится на этапе развития, очевидно, что производители вынуждены идти на компромиссы при попытках скрыть складку и внедрении антибликовых покрытий.

IPhone DuoAppleСмартфонТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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