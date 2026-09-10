Представлены Apple Watch Сериес 12 и Ultra 4

·40·Технологии
Представлены Apple Watch Сериес 12 и Ultra 4

Компания Apple официально представила свои новые смарт-часы — Apple Watch Сериес 12 и Ватч Ultra 4. Согласно данным Иксбт.ком, несмотря на то, что внешне устройства похожи на своих предшественников, их аппаратная платформа, возможности AI и функции мониторинга здоровья были кардинально обновлены. Самое важное, что, несмотря на столь масштабные обновления, начальные цены на гаджеты остались прежними. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Одной из ключевых особенностей нового поколения смарт-часов стала полностью переработанная система контроля сердечной деятельности. Устройства оснащены улучшенной функцией регистрации ЭКГ и новым датчиком сердечного ритма. Теперь появилась возможность измерять пульс пользователя каждые пять секунд, то есть с частотой в 60 раз выше, чем раньше. Также вариабельность сердечного ритма фиксируется не раз в два часа, а каждые пять минут.

Интеграция здоровья и искусственного интеллекта

Программное обеспечение устройства также было значительно расширено. Компания Apple полностью обновила приложение Хеалт, превратив его в еще более совершенный аналитический инструмент. Теперь программа глубже изучает состояние пользователя, дополняя все показатели пояснениями, созданными с помощью AI. Кроме того, добавлены новые функции, предоставляющие пошаговые рекомендации в режиме реального времени во время тренировок.

Еще одна важная инновация — система Аудио Intelligence. Эта функция объединяет встроенные в часы микрофоны с алгоритмами AI, помогая пользователям с нарушениями слуха распознавать важные окружающие звуки, такие как дверной звонок или сигнализация. Система также способна оперативно преобразовывать в текст последние 15 секунд разговора. После записи более длинных бесед AI автоматически подготавливает их краткое содержание.

Apple подчеркивает, что голосовые записи не сохраняются, и сама компания не имеет прямого доступа к звукам. Планируется, что функция Аудио Intelligence будет выпущена в статусе бета-версии в конце 2026 года и изначально будет работать только на английском языке.

Технические характеристики и цены

Стабильная работа всех передовых возможностей возложена на процессор Apple С11 с архитектурой АРМ, разработанный на базе технологий А20 Pro. Этот чип включает в себя два энергоэффективных вычислительных ядра, одноядерный GPU и четырехъядерный ускоритель AI.

Для линейки Ватч Сериес 12 компания Apple подготовила премиальные версии с корпусом из белой и синей керамики. Модель Ватч Ultra 4 традиционно делает упор на автономность, демонстрируя способность работать более двух суток на одном заряде. Согласно рыночным ценам, Apple Watch Сериес 12 поступит в продажу по цене от 400 долларов США, а Ватч Ultra 4 — от 800 долларов США.

AppleWatch Series 12Watch Ultra 4ТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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