Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети

В социальных сетях распространились сообщения о том, что всего через четыре дня после покупки нового iPhone 18 Pro Max на устройстве появились заметные царапины. Владелец смартфона продемонстрировал состояние гаджета, которым пользовался всего несколько дней, на фото и видео.

На опубликованных кадрах видно, что на корпусе нового смартфона имеются заметные потертости. По словам владельца, он пользовался телефоном всего несколько дней.

Однако при каких именно обстоятельствах появились царапины, пока неизвестно.

Точной информации о том, использовался ли смартфон без чехла, носился ли вместе с другими предметами или подвергся какому-либо внешнему воздействию, также не поступало.

На данный момент нет достаточных оснований расценивать подобные сообщения в соцсетях как свидетельство масштабной проблемы у iPhone 18 Pro Max. Речь пока идет об единичных случаях среди некоторых пользователей. Для вынесения общих выводов об устойчивости устройства к царапинам требуется больше независимых наблюдений и проверок.