Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro и Pro Max

·68·Технологии
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro и Pro Max

29 сентября стали известны цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства продаются в версиях еСИМ+еСИМ и СИМ+еСИМ, с различным объемом памяти и в разных расцветках.

Версии еСИМ+еСИМ:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 долларов

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Блак — 1 899 долларов
• Силвер — 1 959 долларов
• Глакиер — 1 959 долларов
• Бургундй — 1 969 долларов

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Блак — 2 199 долларов
• Силвер — 2 179 долларов
• Глакиер — 2 199 долларов
• Бургундй — 2 249 долларов

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 долларов.

Версии СИМ+еСИМ:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 долларов

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Глакиер — 1 999 долларов
• Блак — 2 029 долларов
• Силвер — 2 029 долларов
• Бургундй — 2 059 долларов

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 долларов.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 долларов.

Отмечается, что цены на смартфоны могут меняться ежедневно.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxApple
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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