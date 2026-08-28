Starlink и Либертй запустили прямую спутниковую связь в Коста-Рике

Развитие космических технологий выводит возможности связи для обычных пользователей на совершенно новый уровень. Как сообщает издание иксбт.ком, компания Starlink в партнерстве с оператором Либертй успешно запустила в Коста-Рике сервис Starlink Мобиле, обеспечивающий прямое подключение обычных смартфонов к спутникам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Эта новая услуга предназначена для жителей отдаленных и труднодоступных районов, где отсутствуют традиционные наземные базовые станции. С ее помощью пользователи смогут оставаться на связи через свои устройства даже при отсутствии покрытия сотовой сети.

Возможности и зона покрытия

Новая технология помогает выполнять важные задачи даже в условиях, когда обычная сотовая сеть недоступна. В частности, сервис позволяет пользователям отправлять короткие СМС и голосовые сообщения, делиться своей геолокацией, а также пользоваться картами и некоторыми необходимыми приложениями.

Специалисты отмечают, что данная технология будет особенно востребована в горных районах, густых тропических лесах и на морских побережьях. Таким образом, Коста-Рика стала одной из стран региона, где расширяются возможности мобильной связи в местах, куда не доходит традиционная инфраструктура.

Глобальное расширение

Этот шаг является очередным этапом масштабной стратегии Starlink по укреплению своих позиций в Латинской Америке. Ранее сообщалось о запуске аналогичного спутникового сервиса Starlink Директ-то-Келл в Чили, а также о реализации подобного проекта в Италии.

Текущий проект, реализуемый в Коста-Рике совместно с оператором Либертй, демонстрирует последовательное расширение технологии Директ то Келл в Латиноамериканском регионе. Starlink продолжает активно наращивать свое присутствие, создавая дополнительные удобства для населения.