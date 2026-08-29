Ракетная система Starship может начать летать еженедельно с 2027 года

В аэрокосмической отрасли наступает эпоха масштабных перемен. Как сообщает издание иксбт.ком, глава NASA Джаред Айзекман в своем недавнем заявлении сообщил, что тестовые полеты гигантской системы Starship с 2027 года будут проводиться практически еженедельно. Столь высокий темп открывает новую главу в истории освоения космоса человечеством, позволяя использовать ракету в режиме настоящего конвейера. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время компания SpaceX непрерывно работает над совершенствованием этой огромной системы. В частности, специалисты активно готовят специальную лунную версию корабля Starship, предназначенную для миссий в рамках будущих космических программ Artemis. Если прогнозы руководства оправдаются, частота полетов резко возрастет по сравнению с текущими показателями.

Полная многоразовость и технические задачи

Такой подход имеет важное значение для SpaceX не только для тестирования самой ракеты, но и для решения ряда сложных задач. В частности, в будущем планируется вывод на орбиту тяжелых спутников, дозаправка космических кораблей в орбитальных условиях, а также тщательная подготовка к предстоящим лунным миссиям. Starship спроектирован как полностью многоразовая система, состоящая из ускорителя Super Heavy и верхней ступени — корабля Starship.

Согласно условиям проекта, оба основных элемента системы должны успешно возвращаться на Землю для последующего повторного использования. Это позволяет значительно снизить стоимость космических полетов и обеспечить их стабильность. Эксперты подчеркивают, что такой подход сыграет решающую роль в организации экспедиций на другие планеты в будущем.

Программа Artemis и результаты последних испытаний

Данная программа имеет особое стратегическое значение и для NASA. Агентство рассматривает лунную модификацию корабля Starship как одно из ключевых звеньев будущих миссий Artemis по возвращению людей на естественный спутник Земли. В частности, на 2027 год запланирована важная миссия, направленная на тестирование технологий, которые обеспечат следующий шаг человечества на Луну.

Напомним, что для создания фундамента этих масштабных планов компания SpaceX недавно успешно провела полноценные огневые испытания ускорителя Super Heavy. В ходе процесса все 33 двигателя Raptor были запущены одновременно, что позволило на практике полностью проверить мощность и надежность системы. Эти испытания служат основой для безопасного и эффективного запуска еженедельных полетов в будущем.