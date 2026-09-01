Enough Phone: анонсирован компактный смартфон со съемным аккумулятором

·5·Технологии
Enough Phone: анонсирован компактный смартфон со съемным аккумулятором

Проект Enough Phone, анонсированный в июне этого года и стремящийся выделиться на современном рынке уникальными решениями, раскрыл свой внешний вид и основные технические характеристики. По сообщению иксбт.ком, главной особенностью этого гаджета станет решение, редко встречающееся в современных смартфонах — съемный аккумулятор, который пользователь может легко заменить самостоятельно. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В то время как большинство производителей предпочитают скрывать батарею внутри корпуса, новое устройство ориентировано на покупателей, ищущих альтернативные решения. Проект, в котором сделан упор на удобство сборки и ремонта, вызывает большой интерес в мире технологий.

Технические возможности и компактные размеры

Обладая достаточно компактными габаритами, Enough Phone имеет размеры 132,8 × 63,8 × 12 мм. По этим показателям он почти идентичен по высоте и ширине популярной модели iPhone 13 mini, однако корпус оказался немного толще. Такой дизайн обеспечивает удобный и комфортный хват в руке.

Четыре специальных винта на задней части корпуса обеспечивают прямой доступ к аккумулятору. В этом отсеке планируется разместить батарею емкостью от 3500 до 4000 mAh. Смартфон будет оснащен 5,3-дюймовым ИПС-экраном с разрешением 1520 × 720 пикселей.

Производительность и возможности камеры

Под компактным корпусом разместились процессор MediaTek Dimensity 7500, 8 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти. Устройство также поддерживает сети 5Г, имеет модуль NFC, технологию еСИМ и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Пользователи могут использовать два слота для физических СИМ-карт, один из которых можно задействовать для карты памяти микроСД.

Одной из примечательных особенностей является модуль основной камеры. Он опирается на единственный 50-мегапиксельный сенсор Sony ИМКс766 (1/1,56 дюйма), который совсем не выступает над поверхностью задней панели. Для фронтальной камеры выбран 32-мегапиксельный датчик.

Планы на будущее и финансирование

Что касается программного обеспечения, было объявлено, что Enough Phone будет работать на базе Android 17 под управлением специальной операционной системы ОдйссейОС. Авторы проекта планируют финансировать его через платформу Кикстартер.

Точная цена смартфона и дата начала кампании пока не объявлены. Для успешного запуска производства создателям потребуется поддержка как минимум 20 тысяч потенциальных покупателей и спонсоров.

Enough PhoneСмартфоныAndroid 17Sony IMX766Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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