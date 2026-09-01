Поворотный момент в истории Apple: Тим Кук уходит в отставку, объявлен новый руководитель

·17·Технологии
Поворотный момент в истории Apple: Тим Кук уходит в отставку, объявлен новый руководитель

В технологическом мире ожидаются одни из самых масштабных перемен за последнее десятилетие. Согласно данным иксбт.ком, 1 сентября Тим Кук покинет пост генерального директора Apple. Он возглавлял компанию на протяжении 15 лет. Таким образом, впервые в истории технологического гиганта официально объявлен процесс смены генерального директора, что привлекло внимание миллионов пользователей, интересующихся будущим компании. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Напомним, что Тим Кук занял эту должность в августе 2011 года после смерти легендарного Стива Джобса. За годы его руководства Apple не только укрепила свои позиции, но и значительно расширила экосистему устройств и сервисов. В этот период были выпущены такие популярные продукты, как Apple Watch, AirPods, ХомеПод, Vision Pro, а также сервисы Apple Мусик и Apple TV.

Новый руководитель и его задачи

Новым генеральным директором компании назначен Джон Тернус, который в настоящее время возглавляет подразделение по разработке аппаратного обеспечения. Он работает в Apple более 25 лет. По словам Тима Кука, именно Джон Тернус благодаря своему богатому опыту в создании новых продуктов идеально подходит для следующего этапа развития компании.

Отмечается, что Джон Тернус станет третьим руководителем после Стива Джобса и Тима Кука с 1997 года. Сам Тим Кук не покидает Apple полностью — он останется в качестве председателя исполнительного совета. В обращении к сотрудникам Кук признался, что это решение далось ему нелегко, назвал управление компанией «привилегией всей жизни» и подчеркнул, что продолжит работу по некоторым стратегическим направлениям.

Финансовый успех и предстоящие презентации

Смена руководства Apple пришлась на период, когда компания демонстрирует наиболее стабильные и высокие финансовые результаты. В последние кварталы корпорации удалось обновить несколько рекордов по выручке. Это позволит новому руководству совершить переход без финансового давления.

Первым серьезным испытанием и крупным мероприятием для Джона Тернуса станет презентация 9 сентября, которая состоится всего через восемь дней после его вступления в должность. Ожидается, что на ней компания представит линейку iPhone 18 Pro, а также свой первый складной смартфон, который, по предварительным данным, будет называться iPhone Ultra.

AppleТим КукДжон ТернусТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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