Под пустыней Египта обнаружен мир акул возрастом 70 миллионов лет

В нынешней сухой и жаркой Западной пустыне Египта ученые обнаружили ископаемые зубы акул, живших более 70 миллионов лет назад. Находка была сделана на плато Абу-Тартур.

Исследователи изучили в общей сложности 14 окаменелых зубов акул и установили, что они принадлежат как минимум пяти вымершим видам акул. С учетом предыдущих находок общее число древних видов акул, выявленных в этом регионе, достигло по меньшей мере семи.

Самое интересное, что миллионы лет назад это место было не нынешней пустыней, а теплим и полным жизни тропическим морем. В море обитало множество различных акул, а количество питательных веществ в воде было высоким.

Некоторые из найденных видов зарегистрированы в Египте впервые. Среди них есть и такая акула, которая, возможно, впервые встречена на территории Африки.

По словам ученых, это открытие помогает лучше понять, каким было прошлое египетской пустыни. Территория, где сегодня царят песок и суша, миллионы лет назад была морем, в котором плавали акулы.