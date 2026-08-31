Тим Кук покинул пост генерального директора, новым главой Apple стал Джон Тернус

·19·Технологии
Тим Кук покинул пост генерального директора, новым главой Apple стал Джон Тернус

В компании Apple произошли исторические изменения — Тим Кук, успешно руководивший корпорацией на протяжении многих лет, покинул пост генерального директора. Согласно сообщениям Bloomberg и других авторитетных изданий, в своем последнем письме сотрудникам Кук объявил, что передает полномочия Джону Тернусу, старшему вице-президенту по разработке аппаратного обеспечения. Это назначение свидетельствует о том, что на следующем этапе своего развития Apple сосредоточится на создании еще большего количества аппаратных продуктов и инновационных устройств. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

В своем прощальном письме Тим Кук подчеркнул, что для него было огромной честью руководить компанией, и отметил, что, хотя он покидает пост CEO, он не уходит из Apple окончательно. По его словам, никто не понимает секрет создания продуктов, меняющих мир, так глубоко, как Джон Тернус. За время своей инженерной карьеры новый генеральный директор руководил всей линейкой устройств компании, возглавляя разработку таких знаковых продуктов, как ультратонкий iPhone Air, доступный MacBook Neo и AirPods с функциями контроля здоровья слуха.

Роль аппаратного обеспечения в эпоху AI

В настоящее время стремительное развитие технологий AI коренным образом меняет спрос на устройства. В эпоху AI аппаратное обеспечение становится важным не только как процессорные чипы, но и как инструменты, которые пользователи применяют для запуска корпоративных систем AI. Например, в этом году Apple, исходя из требований AI, выпустила новые модели Mac mini и Mac Studio на рынок раньше, чем в предыдущие годы.

Приход Тернуса к руководству показывает, что в будущем Apple приоритет будет отдаваться аппаратному обеспечению и реализации продуктов. При этом в своем прощальном письме Тим Кук не стал подробно останавливаться на сложных будущих вызовах, связанных с AI, сервисами, государственным регулированием или Китаем. Он сделал акцент на корпоративной культуре, общих ценностях, а также на возможности и ответственности менять мир к лучшему.

Новая роль Кука и благодарность команде Apple

Тим Кук не покидает Apple, а переходит на должность исполнительного председателя (ексекутиве чаирман). На этом посту он продолжит заниматься политическими связями с руководством США и правительством Китая. Также на своих страницах в социальных сетях он выразил бесконечную благодарность сообществу Apple, поблагодарил всех в свой последний день в качестве генерального директора и отметил, что с большим воодушевлением ждет будущих шагов компании.

В своем письме Кук вспомнил знаменитые слова Стива Джобса о том, чтобы оставить след во Вселенной. По его мнению, Apple способна на это благодаря своей идентичности, убеждениям, ценностям и взгляду на мир. Таким образом, в истории Apple открывается новая страница, и ожидается, что этот период под руководством нового главы Джона Тернуса будет богат технологическими достижениями.

AppleТим КукДжон ТернусТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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