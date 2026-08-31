Сможет ли ИИ вскоре расшифровать то, о чем говорят киты?

Загадочные звуки китов, раздающиеся на дне океана, до сих пор остаются неразгаданной тайной для человечества. Однако с помощью искусственного интеллекта ученые все ближе подходят к пониманию их общения между собой.

В частности, белухи выделяются тем, что активно общаются друг с другом с помощью различных сигналов и звуков. Согласно исследованиям, некоторые из их звуков могут быть связаны с социальными отношениями и общением в группе.

В настоящее время ученые анализируют тысячи часов аудиозаписей с помощью искусственного интеллекта. ИИ помогает выявлять повторяющиеся звуки и закономерности, которые трудно уловить человеческому уху.

Тем не менее, ученые еще не полностью перевели «язык» китов. Несмотря на это, данные исследования могут помочь в будущем лучше понять таинственное общение морских обитателей и защитить их.

Возможно, люди и не смогут заговорить с китами, но они как никогда близки к пониманию скрытого смысла в их звуках.