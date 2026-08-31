Сможет ли ИИ вскоре расшифровать то, о чем говорят киты?

·0·Мир
Сможет ли ИИ вскоре расшифровать то, о чем говорят киты?

Загадочные звуки китов, раздающиеся на дне океана, до сих пор остаются неразгаданной тайной для человечества. Однако с помощью искусственного интеллекта ученые все ближе подходят к пониманию их общения между собой.

В частности, белухи выделяются тем, что активно общаются друг с другом с помощью различных сигналов и звуков. Согласно исследованиям, некоторые из их звуков могут быть связаны с социальными отношениями и общением в группе.

В настоящее время ученые анализируют тысячи часов аудиозаписей с помощью искусственного интеллекта. ИИ помогает выявлять повторяющиеся звуки и закономерности, которые трудно уловить человеческому уху.

Тем не менее, ученые еще не полностью перевели «язык» китов. Несмотря на это, данные исследования могут помочь в будущем лучше понять таинственное общение морских обитателей и защитить их.

Возможно, люди и не смогут заговорить с китами, но они как никогда близки к пониманию скрытого смысла в их звуках.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Остановите войну!» Что именно Нарендра Моди сказал Путину в лицо в Бишкеке?«Остановите войну!» Что именно Нарендра Моди сказал Путину в лицо в Бишкеке?Сегодня, 22:16Гражданин нашел сокровище из 18,5 кг серебра: рекордный показатель в истории ДанииГражданин нашел сокровище из 18,5 кг серебра: рекордный показатель в истории ДанииСегодня, 21:46У 22-летней девушек с «заложенными» ушами обнаружили неожиданный ракУ 22-летней девушек с «заложенными» ушами обнаружили неожиданный ракСегодня, 18:22Удивительная наследственность в бразильской семье: у некоторых членов по 24 пальцаУдивительная наследственность в бразильской семье: у некоторых членов по 24 пальцаСегодня, 17:17Персидский залив в огне: Иранские военные совершили атаку дронами на территорию ОАЭПерсидский залив в огне: Иранские военные совершили атаку дронами на территорию ОАЭСегодня, 16:51В Индии переполнилось водохранилище, объявлено чрезвычайное положениеВ Индии переполнилось водохранилище, объявлено чрезвычайное положениеСегодня, 16:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности