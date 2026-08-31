Драма на трансферном рынке: «Ливерпуль» отклонил предложение «Сити» в размере 85 млн фунтов

Последние часы летнего трансферного окна изобилуют резкой и напряженной борьбой между грандами Английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» направил «Ливерпулю» официальное предложение на общую сумму 85 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов за 27-летнего атакующего игрока Коди Гакпо. однако мерсисайдцы решили отказаться от этой сделки.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, развитие событий вынудило «горожан» срочно переключиться на другие цели.

Почему «Ливерпуль» не продал Гакпо?

Основные детали по поводу срыва соглашения и решения на «Энфилде»:

Замена не найдена: Руководство «Ливерпуля» заявляло, что отпустит Коди Гакпо только в том случае, если на его замену будет найден подходящий футболист. Поскольку найти достойную замену не удалось, клуб предпочёл сохранить нидерландского вингера в команде;

Согласие игрока: После того как предложение «Сити» было официально отклонено, сам 27-летний нападающий также выразил полное согласие остаться в «Ливерпуле».

Запутанная ситуация вокруг Ндиая и «Тоттенхэма»

Как только возникла угроза с трансфером Гакпо, «Манчестер Сити» экстренно связался с агентами вингера «Эвертона» Илимана Ндиая:

План «Тоттенхэма» застопорился: Ранее ожидалось, что Ндиая перейдет в «Тоттенхэм», а Ришарлисон вместо него вернется в «Эвертон». Однако из-за того, что бразильский нападающий не дал полного согласия на возвращение в свой бывший клуб, эта сделка оказалась под угрозой;

Вмешательство «Сити»й: Манчестерцы пользуются ситуацией и ускоряют переговоры по сенегальскому футболисту.

Следующие цели «Сити»: Ндиай и Энсо Фернандес

После закрытия трансфера Гакпо «Манчестер Сити» сосредоточил все свое внимание на двух крупных покупках: