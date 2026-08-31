Драма на трансферном рынке: «Ливерпуль» отклонил предложение «Сити» в размере 85 млн фунтов

·30·Спорт
Драма на трансферном рынке: «Ливерпуль» отклонил предложение «Сити» в размере 85 млн фунтов

Последние часы летнего трансферного окна изобилуют резкой и напряженной борьбой между грандами Английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» направил «Ливерпулю» официальное предложение на общую сумму 85 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов за 27-летнего атакующего игрока Коди Гакпо. однако мерсисайдцы решили отказаться от этой сделки.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, развитие событий вынудило «горожан» срочно переключиться на другие цели.

Почему «Ливерпуль» не продал Гакпо?

Основные детали по поводу срыва соглашения и решения на «Энфилде»:

  • Замена не найдена: Руководство «Ливерпуля» заявляло, что отпустит Коди Гакпо только в том случае, если на его замену будет найден подходящий футболист. Поскольку найти достойную замену не удалось, клуб предпочёл сохранить нидерландского вингера в команде;

  • Согласие игрока: После того как предложение «Сити» было официально отклонено, сам 27-летний нападающий также выразил полное согласие остаться в «Ливерпуле».

Запутанная ситуация вокруг Ндиая и «Тоттенхэма»

Как только возникла угроза с трансфером Гакпо, «Манчестер Сити» экстренно связался с агентами вингера «Эвертона» Илимана Ндиая:

  • План «Тоттенхэма» застопорился: Ранее ожидалось, что Ндиая перейдет в «Тоттенхэм», а Ришарлисон вместо него вернется в «Эвертон». Однако из-за того, что бразильский нападающий не дал полного согласия на возвращение в свой бывший клуб, эта сделка оказалась под угрозой;

  • Вмешательство «Сити»й: Манчестерцы пользуются ситуацией и ускоряют переговоры по сенегальскому футболисту.

Следующие цели «Сити»: Ндиай и Энсо Фернандес

После закрытия трансфера Гакпо «Манчестер Сити» сосредоточил все свое внимание на двух крупных покупках:

  • Илиман Ндиай: Подписание контракта с футболистом «Эвертона» для усиления фланговой линии атаки;

  • Энсо Фернандес: Также «горожане» начали серьезные действия по трансферу игрока лондонского «Челси» Энсо Фернандеса с целью укрепления полузащиты.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода МессиСегодня, 22:32Узбекистан начал отбор на Кубок Азии У-20 с победы: обыгран БангладешУзбекистан начал отбор на Кубок Азии У-20 с победы: обыгран БангладешСегодня, 22:27Эпоха подошла к концу: Месси объявил об уходе из сборной АргентиныЭпоха подошла к концу: Месси объявил об уходе из сборной АргентиныСегодня, 21:51Где ошиблся Умар Нурмагомедов? Легенда UFC сделал громкое заявление по поводу этого бояГде ошиблся Умар Нурмагомедов? Легенда UFC сделал громкое заявление по поводу этого бояСегодня, 21:09Лионель Месси завершил карьеру в сборнойЛионель Месси завершил карьеру в сборнойСегодня, 20:30Петр Ян, Двалишвили или О’Мэлли? Большая интрига в дивизионе после сенсационной победы Сун ЯдонгаПетр Ян, Двалишвили или О’Мэлли? Большая интрига в дивизионе после сенсационной победы Сун ЯдонгаСегодня, 20:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)