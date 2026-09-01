Голепад на «Камп Ноу»: «Барселона» победила в триллере с 7 забитыми мячами

Центральным матчем завершился 3-й тур чемпионата Испании. Каталонская «Барселона», принимавшая на своем поле «Райо Вальекано», устроила настоящее голевое шоу и добилась яркой и уверенной победы со счетом 5:2.

Благодаря этому успеху «сине-гранатовые» под руководством Ханси Флика набрали 9 очков и по лучшей разнице мячей обошли заклятого соперника «Реал», вернув себе лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

Бомбардирское лидерство Рафиньи и исторический 50-й гол Ямаля

Герои матча и их важные достижения:

Рафинья — бомбардир Ла Лиги: Бразильский вингер поразил ворот соперника дважды на 19-й и 71-й минутах, доведя количество своих голов в текущем сезоне до 5 и став единоличным лидером гонки бомбардиров чемпионата;

Юбилейный рубеж Ямаля: Ламин Ямаль (21, 90) также оформил дубль, забив не только свои первые голы в текущем сезоне, но и перешагнув отметку в 50 забитых мячей за «Барселону» во всех турнирах;

Ответные удары «Райо»: В составе гостей двумя голами ответил Серхио Камельо (12, 59), а на 51-й минуте Лежен срезал мяч в собственные ворота.

Протокол матча и составы

Ла Лига | 3-й тур

«Барселона» — «Райо Вальекано» 5:2

31 августа, стадион «Камп Ноу»

Голы: Рафинья (19, 71), Ямаль (21, 90), Лежен (51, автогол) — Камельо (12, 59);

Состав «Барселоны»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Кристенсен, Эспарт, Педри (Канселу, 78), Берналь (Родри, 64), Ольмо (Фермин, 64), Гордон (Адейеми, 78), Ямаль, Рафинья (Абдулкрим, 85);

Состав «Райо Вальекано»: Карденас, Балью, Лежен, Сис, Вертрувд, Буаре (Диас, 57), Валентин, Лопес (Нтека, 75), де Фрутос (Перес, 58), Гарсия, Камельо (Алемао, 75);

Предупреждение: Педроса (90).

После этого поражения «Райо Вальекано» с 1 очком остался на 16-й строчке.