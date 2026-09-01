Голепад на «Камп Ноу»: «Барселона» победила в триллере с 7 забитыми мячами

·26·Спорт
Голепад на «Камп Ноу»: «Барселона» победила в триллере с 7 забитыми мячами

Центральным матчем завершился 3-й тур чемпионата Испании. Каталонская «Барселона», принимавшая на своем поле «Райо Вальекано», устроила настоящее голевое шоу и добилась яркой и уверенной победы со счетом 5:2.

Благодаря этому успеху «сине-гранатовые» под руководством Ханси Флика набрали 9 очков и по лучшей разнице мячей обошли заклятого соперника «Реал», вернув себе лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

Бомбардирское лидерство Рафиньи и исторический 50-й гол Ямаля

Герои матча и их важные достижения:

  • Рафинья — бомбардир Ла Лиги: Бразильский вингер поразил ворот соперника дважды на 19-й и 71-й минутах, доведя количество своих голов в текущем сезоне до 5 и став единоличным лидером гонки бомбардиров чемпионата;

  • Юбилейный рубеж Ямаля: Ламин Ямаль (21, 90) также оформил дубль, забив не только свои первые голы в текущем сезоне, но и перешагнув отметку в 50 забитых мячей за «Барселону» во всех турнирах;

  • Ответные удары «Райо»: В составе гостей двумя голами ответил Серхио Камельо (12, 59), а на 51-й минуте Лежен срезал мяч в собственные ворота.

Протокол матча и составы

  • Ла Лига | 3-й тур

  • «Барселона» — «Райо Вальекано» 5:2

  • 31 августа, стадион «Камп Ноу»

  • Голы: Рафинья (19, 71), Ямаль (21, 90), Лежен (51, автогол) — Камельо (12, 59);

  • Состав «Барселоны»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Кристенсен, Эспарт, Педри (Канселу, 78), Берналь (Родри, 64), Ольмо (Фермин, 64), Гордон (Адейеми, 78), Ямаль, Рафинья (Абдулкрим, 85);

  • Состав «Райо Вальекано»: Карденас, Балью, Лежен, Сис, Вертрувд, Буаре (Диас, 57), Валентин, Лопес (Нтека, 75), де Фрутос (Перес, 58), Гарсия, Камельо (Алемао, 75);

  • Предупреждение: Педроса (90).

После этого поражения «Райо Вальекано» с 1 очком остался на 16-й строчке.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Новая тактика в «Реале»: Моуринью рассказал, как раскрыл потенциал БеллингемаНовая тактика в «Реале»: Моуринью рассказал, как раскрыл потенциал БеллингемаСегодня, 06:15Мастер-класс: «Рома» одержала победу со счетом 4:0 и стала лидером Серии АМастер-класс: «Рома» одержала победу со счетом 4:0 и стала лидером Серии АСегодня, 06:07Важная победа: «Аталанта» на последних секундах вырвала победу у «Болоньи»Важная победа: «Аталанта» на последних секундах вырвала победу у «Болоньи»Сегодня, 06:05Важный матч: Действующий чемпион «Арсенал» взял 3 очка в БирмингемеВажный матч: Действующий чемпион «Арсенал» взял 3 очка в БирмингемеСегодня, 06:03Драма на трансферном рынке: «Ливерпуль» отклонил предложение «Сити» в размере 85 млн фунтовДрама на трансферном рынке: «Ливерпуль» отклонил предложение «Сити» в размере 85 млн фунтовВчера, 22:38«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода МессиВчера, 22:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)