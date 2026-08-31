Ученые раскрыли секрет 3-метрового «рога» нарвала

Обитающего в Арктике нарвала многие называют «морским единорогом». Причина в том, что у него есть длинный зуб, выступающий из головы. Этот зуб иногда вырастает до 3 метров.

Недавно ученые изучили его с помощью специальной рентгеновской технологии и сделали интересное открытие. Оказалось, что внешняя часть зуба закручивается в одну сторону, а внутренняя — в противоположном направлении в виде спирали.

По мнению ученых, именно эта структура с двумя разными направлениями помогает длинному зубу нарвала расти прямым и прочным.

Интересно, что столетия назад люди считали этот зуб волшебным рогом настоящего единорога. Теперь же природные секреты, скрывающиеся за ним, постепенно раскрываются.