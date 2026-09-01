В Apple продолжаются кадровые перестановки и уход руководителей

·18·Технологии
В Apple продолжаются кадровые перестановки и уход руководителей

В рамках одних из крупнейших изменений в мире технологий генеральный директор Apple Тим Кук покинул свой пост, вслед за чем ряд высокопоставленных руководителей также начали уходить со своих должностей. Согласно сообщению Bloomberg, Фил Шиллер, много лет возглавлявший подразделение App Store, также покинул свой пост. Это свидетельствует о начале новой эры руководства в корпорации. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Фил Шиллер работает в Apple с 1987 года (с перерывом всего в четыре года), а руководить App Store начал в 2015 году. Однако Шиллер не покидает компанию полностью. Он сохранит статус Apple Феллов, который присваивается лицам, внесшим огромный технический или лидерский вклад в компанию, и будет работать над секретными проектами. Тем не менее, по мнению инсайдеров, эта должность может стать его большим шагом к выходу на пенсию.

Судебные процессы и изменения в управлении App Store

За время своей деятельности Шиллер руководил крупным судебным процессом с Эпик Гамес по поводу внутренних платежных систем в App Store. В 2020 году Эпик Гамес подала в суд на Apple, обвинив её в незаконной монополии. Хотя иски о монополии были отклонены и суд в основной части вынес решение в пользу Apple, компанию обязали предоставить разработчикам возможность давать ссылки на внешние варианты оплаты. Эта правовая борьба продолжается и сейчас.

После ухода Шиллера повседневные операции App Store будут переданы Карсону Оливеру, который работает в Apple более 14 лет и посвятил всю свою деятельность именно этому подразделению. Также, по данным Bloomberg, маркетинг App Store переводится в отдел сервисов под руководством Эдди Кью. TechCrunch обратился в Apple за дополнительной информацией по поводу этого перехода.

Череда отставок высокопоставленных руководителей

Уход Шиллера стал продолжением волны других крупных кадровых потерь в компании-производителе iPhone. Недавно стало известно, что главный операционный директор компании Джефф Уильямс уходит на пенсию в декабре после 27 лет работы. Также было объявлено, что вице-президент по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив Лиза Джексон и главный юрист Кейт Адамс также покинут свои посты в декабре.

Ожидается, что глава Apple Pay Дженнифер Бейли также выйдет на пенсию в октябре после более чем 20 лет работы в компании. В июле вице-президент Apple Пол Мид, отвечавший за гарнитуру Vision Pro, покинул компанию и присоединился к OpenAI. После ухода Мида Apple сократила команду Vision Pro, уволив около 100 сотрудников по состоянию на две недели назад.

Теперь на Джона Тернуса, занявшего пост генерального директора компании, возлагается обязанность пополнить ряды Apple новым поколением корпоративных лидеров, а также решать множество других сложных задач.

AppleTim CookFil SchillerApp StoreТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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