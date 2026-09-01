Apple представила новые доказательства в судебном процессе против бывшего сотрудника

·0·Технологии
Apple представила новые доказательства в судебном процессе против бывшего сотрудника

Apple, один из лидеров в мире технологий, представила «шокирующие доказательства» в рамках судебного процесса против своего бывшего сотрудника, подтверждающие кражу коммерческих секретов в пользу OpenAI. Как сообщает TechCrunch, эти серьезные обвинения стали известны после проверки старого рабочего ноутбука, принадлежавшего бывшему сотруднику Чан Лю. Данное лицо, в настоящее время работающее в OpenAI, подозревается в использовании конфиденциальных данных Apple на своей новой работе. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно судебным документам, было установлено, что Чан Лю использовал конфиденциальные схемы Apple и инструмент, аналогичный внутреннему инженерному приложению гиганта из Купертино, в своей работе в OpenAI. Сторона Apple утверждает, что OpenAI была полностью осведомлена об этой ситуации, а Лю, заметив начало расследования в июне текущего года, пытался уничтожить улики с помощью своего коллеги по OpenAI Ю-Тин Пэн. Данные с ноутбука, представленные компанией, показывают, что их подозрения не беспочвенны.

Судебный процесс и позиции сторон

Согласно материалам предыдущих судебных заседаний, Чан Лю знал, что у него сохраняется доступ к файлам Apple, и относился к этому легкомысленно. Однако компания OpenAI в ответ на эти обвинения заявила, что сотрудник заходил в файлы только по просьбе бывших коллег после ухода из компании. По мнению представителей OpenAI, данная ситуация является следствием неспособности Apple должным образом управлять безопасностью и правами доступа в своей системе.

Тем не менее, Apple категорически отвергает эти доводы. В заявлении компании подчеркивается, что бывший сотрудник использовал не просто оставшиеся права доступа, а намеренно воспользовался редкой и ранее неизвестной ошибкой аутентификации в системе. В настоящее время читатели и представители технологического сообщества ожидают официального комментария от OpenAI по поводу данного конфликта, однако компания воздерживается от раскрытия дополнительных деталей.

Судебные требования и будущие последствия

Apple требует судебного запрета, временно ограничивающего OpenAI в работе над аппаратным обеспечением, основанным на их технологиях, пока продолжается судебный процесс. Компания также настаивает на ускоренном процессе сбора доказательств, поскольку предполагается, что в ходе расследования могут быть выявлены и другие бывшие сотрудники, причастные к подобным нарушениям.

Для справки стоит отметить, что, согласно первоначальному иску Apple, в настоящее время в OpenAI работают более 400 бывших сотрудников Apple. Ожидается, что исход этого судебного дела окажет серьезное влияние не только на отношения между этими двумя крупными компаниями, но и на практику обеспечения безопасности интеллектуальной собственности на всем рынке AI и технологий.

AppleOpenAIСудТехнологииБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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