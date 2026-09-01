Важная победа: «Аталанта» на последних секундах вырвала победу у «Болоньи»

·17·Спорт
Важная победа: «Аталанта» на последних секундах вырвала победу у «Болоньи»

Втором тур итальянской Серии А завершился крайне напряженным и упорным матчем в Бергамо. «Аталанта», принимавшая дома «Болонью», забила победный мяч на последних добавленных арбитром секундах и добилась важной победы со счетом 1:0.

Подопечные Маурицио Сарри одержали вторую победу подряд после этого успеха, набрали 6 очков и закрепились в числе лидеров. «Болонья», проигравшая в обоих турах, пока остается без очков.

Геройство вышедшего на замену Самарджича

Ключевые моменты и тактические изменения, решившие судьбу встречи:

  • Гол на 90+6-й минуте: Лазар Самарджич, вышедший на поле на 68-й минуте матча, на последних добавленных судьей минутах точно поразил ворота соперника и принес победу жителям Бергамо;

  • Правильные замены Сарри: ротации, проведенные тренерским штабом «Аталанты» во втором тайме, и тактика усиления атаки принесли свои плоды в кульминационный момент игры;

  • Стойкость «Болоньи»: гости защищались на протяжении 95 минут, но потеряли концентрацию в последней решающей атаке и лишились важного очка.

Протокол матча и составы

  • Серия А | 2-й тур

  • «Аталанта» — «Болонья» 1:0

  • 31 августа, стадион «Атлети Адзурри д'Италия»

  • Гол: Лазар Самарджич (90+6);

  • Состав «Аталанты»: Карнезекки, Дзаппакоста, Коссуну, Скальвини, Колашинац (Белланова, 78), Пашалич, Гаэтано, Эдерсон (Самарджич, 68), де Кетеларе (Залевски, 55), Скамакка (Крстович, 68), Распадори (Элмас, 55);

  • Состав «Болоньи»: Скорупски, Холм (Зортеа, 72), Хелланн, Хеггем, Алхасан, Побега (Амондараин, 72), Фергюсон, Бернардески, Одгор (Орсолини 60, Моро 80), Камбьяги, Пикколи (Довбик, 60);

  • Предупреждение: Крстович (73).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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