Важная победа: «Аталанта» на последних секундах вырвала победу у «Болоньи»

Втором тур итальянской Серии А завершился крайне напряженным и упорным матчем в Бергамо. «Аталанта», принимавшая дома «Болонью», забила победный мяч на последних добавленных арбитром секундах и добилась важной победы со счетом 1:0.

Подопечные Маурицио Сарри одержали вторую победу подряд после этого успеха, набрали 6 очков и закрепились в числе лидеров. «Болонья», проигравшая в обоих турах, пока остается без очков.

Геройство вышедшего на замену Самарджича

Ключевые моменты и тактические изменения, решившие судьбу встречи:

Гол на 90+6-й минуте: Лазар Самарджич, вышедший на поле на 68-й минуте матча, на последних добавленных судьей минутах точно поразил ворота соперника и принес победу жителям Бергамо;

Правильные замены Сарри: ротации, проведенные тренерским штабом «Аталанты» во втором тайме, и тактика усиления атаки принесли свои плоды в кульминационный момент игры;

Стойкость «Болоньи»: гости защищались на протяжении 95 минут, но потеряли концентрацию в последней решающей атаке и лишились важного очка.

Протокол матча и составы