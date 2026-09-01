Мастер-класс: «Рома» одержала победу со счетом 4:0 и стала лидером Серии А

·27·Спорт
Мастер-класс: «Рома» одержала победу со счетом 4:0 и стала лидером Серии А

В 2-м туре чемпионата Италии римская «Рома» отправилась на выезд к «Лечче» и продемонстрировала настоящее голевое шоу. Подапечные Джан Пьеро Гасперини отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, оформив крупную победу со счетом 4:0.

«Волки», показавшие стопроцентный результат в первых двух турах, довели количество своих очков до 6 и единолично возглавили турнирную таблицу. А потерпевший поражение «Лечче» с 3 очками расположился на 13-й строчке.

Неудержимая результативность Дониелла Малена

Основные моменты и детали голов, решивших судьбу встречи:

  • Продолжа бенефис Малена: Оформивший хет-трик в прошлом туре нидерландский нападающий Дониелл Мален и на этот раз стал главным героем — он точно поразил сетку ворот соперника на 4-й и 23-й минутах, оформив дубль;

  • Решающие удары в первом тайме: На 25-й минуте Матиас Суле довел счет до 3:0, а вышедший на замену на 65-й минуте Мора поставил точку в матче;

  • Надежная защита: Голкипер «Ромы» Миле Свилар и линия обороны практически не оставили хозяевам шансов на взятие ворот.

Протокол матча и составы

  • Серия А | 2-й тур

  • «Лечче» — «Рома» 0:4

  • 31 августа, стадион «Виа дель Маре»

  • Голы: Мален (4, 23), Суле (25), Мора (65);

  • Состав «Лечче»: Фальконе, Сиеберт, Гашпар, Габриэл (Ндри, 46), Данилу, Кулибали, Нгом (Илич, 72), Гортер (Малех, 46), Ндаба, Пиьеротти (Фатах, 72), Геббельс (Стулич, 54);

  • Состав «Ромы»: Свилар, Гиларди, Манчини, Эрмосо, Лулли, Коне (Пизилли, 67), Кристанте, Уэсли (Молина, 60), Дибала (де Рон, 84), Суле (Мора, 60), Мален (Кастро, 67);

  • Предупреждения: Мален (9), Илич (90).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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