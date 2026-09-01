Мастер-класс: «Рома» одержала победу со счетом 4:0 и стала лидером Серии А

В 2-м туре чемпионата Италии римская «Рома» отправилась на выезд к «Лечче» и продемонстрировала настоящее голевое шоу. Подапечные Джан Пьеро Гасперини отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, оформив крупную победу со счетом 4:0.

«Волки», показавшие стопроцентный результат в первых двух турах, довели количество своих очков до 6 и единолично возглавили турнирную таблицу. А потерпевший поражение «Лечче» с 3 очками расположился на 13-й строчке.

Неудержимая результативность Дониелла Малена

Основные моменты и детали голов, решивших судьбу встречи:

Продолжа бенефис Малена: Оформивший хет-трик в прошлом туре нидерландский нападающий Дониелл Мален и на этот раз стал главным героем — он точно поразил сетку ворот соперника на 4-й и 23-й минутах, оформив дубль;

Решающие удары в первом тайме: На 25-й минуте Матиас Суле довел счет до 3:0, а вышедший на замену на 65-й минуте Мора поставил точку в матче;

Надежная защита: Голкипер «Ромы» Миле Свилар и линия обороны практически не оставили хозяевам шансов на взятие ворот.

Протокол матча и составы