Новая тактика в «Реале»: Моуринью рассказал, как раскрыл потенциал Беллингема

·24·Спорт
Новая тактика в «Реале»: Моуринью рассказал, как раскрыл потенциал Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью в интервью авторитетному испанскому изданию АС подробно высказался об игре одного из лидеров команды Джуда Беллингема, изменениях в его тактических задачах, а также о его претензиях на главную индивидуальную награду в мире футбола — «Золотой мяч».

Португальский специалист рассказал, что полностью пересмотрел роль 23-летнего полузащитника на поле и предоставил ему новую свободу для полной демонстрации своего потенциала.

«Он больше не бегает в роли флангового защитника»: тактическое решение Моуринью

Жозе Моуринью поделился мыслями о личной договоренности с английской звездой и его характере:

  • Высокая требовательность: «Он невероятно требователен как к себе, так и к другим. Эта черта мне очень нравится»;

  • Исправление тактической ошибки: «Я договорился с ним лично: я не хочу видеть, как во время обороны он возвращается назад в качестве второго левого защитника. Раньше такое случалось часто. Мы с „Бенфикой“ активно пользовались этой его слабостью»;

  • Новая структура и комфорт: «Теперь мы выстроили команду совершенно иначе. Он четко знает, что именно должен делать на поле, и чувствует себя очень свободно и комфортно».

«Золотой мяч» и превосходство в центре полузащиты

Наставник «Реала» особо подчеркнул, что Джуд Беллингем заслуживает звания лучшего игрока мира:

  • Претенденты из «Реала»: «Я уже говорил, что в „Реале“ есть несколько футболистов, способных выиграть „Золотой мяч“. Вот один из них — это именно Джуд»;

  • Феномен в центре: «Конечно, есть и футболисты, вошедшие в историю благодаря чемпионату мира. Но Джуд в центре полузашиты показывает просто невероятный уровень».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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