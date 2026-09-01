Важный матч: Действующий чемпион «Арсенал» взял 3 очка в Бирмингеме

Центральный поединок в рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги прошел в городе Бирмингем. Действующий победитель турнира, лондонский «Арсенал», в бескомпромиссной борьбе одержал победу над хозяевами поля «Астон Виллой» со счетом 1:0 и завоевал ценные 3 очка.

Подопечные Микеля Артеты отпраздновали вторую победу подряд в сезоне, довели количество своих очков до 6 и по дополнительным показателям заняли 2-ю строчку после «Манчестер Сити». «Астон Вилла», проигравшая оба тура, остается на 19-м месте без очков.

Решающий удар на 59-й минуте и детали матча

Важные моменты, решившие судьбу встречи:

Мастерство Букайо Саки: На 59-й минуте матча нападающий лондонцев Букайо Сака точно поразил ворота соперника и забил единственный гол, принесший команде победу;

Прочная оборона: Давид Райя и линия защиты нейтрализовали ряд острых атак хозяев, сохранив ворота в неприкосновенности;

Острые и нервные минуты: Судья встречи показал в общей сложности 4 желтые карточки, в частности, в последние минуты игры борьба на поле стала еще более ожесточенной.

Протокол матча и составы