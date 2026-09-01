Важный матч: Действующий чемпион «Арсенал» взял 3 очка в Бирмингеме

·24·Спорт
Важный матч: Действующий чемпион «Арсенал» взял 3 очка в Бирмингеме

Центральный поединок в рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги прошел в городе Бирмингем. Действующий победитель турнира, лондонский «Арсенал», в бескомпромиссной борьбе одержал победу над хозяевами поля «Астон Виллой» со счетом 1:0 и завоевал ценные 3 очка.

Подопечные Микеля Артеты отпраздновали вторую победу подряд в сезоне, довели количество своих очков до 6 и по дополнительным показателям заняли 2-ю строчку после «Манчестер Сити». «Астон Вилла», проигравшая оба тура, остается на 19-м месте без очков.

Решающий удар на 59-й минуте и детали матча

Важные моменты, решившие судьбу встречи:

  • Мастерство Букайо Саки: На 59-й минуте матча нападающий лондонцев Букайо Сака точно поразил ворота соперника и забил единственный гол, принесший команде победу;

  • Прочная оборона: Давид Райя и линия защиты нейтрализовали ряд острых атак хозяев, сохранив ворота в неприкосновенности;

  • Острые и нервные минуты: Судья встречи показал в общей сложности 4 желтые карточки, в частности, в последние минуты игры борьба на поле стала еще более ожесточенной.

Протокол матча и составы

  • АПЛ | 2-й тур

  • «Астон Вилла» — «Арсенал» 0:1

  • 31 августа, стадион «Вилла Парк»

  • Гол: Букайо Сака (59);

  • «Астон Вилла»: Сузуки, Кэш (Ван-Биссака, 78), Линделеф, Торрес, Матсен, Камара, Хеммингс (Алиссон, 71), Макгинн, Баркли (Гарначо, 78), Буэндия, Джексон (Абрахам, 71);

  • «Арсенал»: Райя, Уайт, Москэра (Конса, 79), Габриэл, Калафьори, Райс (Субименди, 85), Льюис-Скелли (Гимараэс, 71), Сака, Эдегор (Мерино, 71), Солис (Эзе, 46), Хаверц;

  • Предупреждения: Солис (29), Алиссон (80), Макгинн (81), Матсен (90+6).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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