Джейми Каррагер: Трансфер Энцо Фернандеса сделал Манчестер Сити фаворитом чемпионской гонки

·45·Спорт
Джейми Каррагер: Трансфер Энцо Фернандеса сделал Манчестер Сити фаворитом чемпионской гонки

В концовке трансферного окна в Английской Премьер-лиге состоялась неожиданная и громкая сделка. Согласно сообщению RMC Sport, «Манчестер Сити» и «Челси» достигли полного соглашения о переходе полузащитника Энцо Фернандеса за огромную сумму в 150 миллионов евро. Аргентинский футболист, забивший 31 гол в 169 матчах за лондонский клуб с января 2023 года, продолжит карьеру на стадионе «Этихад». Об этом сообщает Goal.com.

Этот блокбастерный трансфер резко изменил баланс сил в чемпионате Англии. В частности, опытный эксперт и бывший футболист Джейми Каррагер в интервью телеканалу Sky Sports подробно проанализировал, как эта сделка повлияет на перспективы обеих команд в сезоне. По его мнению, данное приобретение значительно укрепило позиции «Манчестер Сити» в чемпионской гонке.

Изменения в чемпионской гонке

Джейми Каррагер подчеркнул, что приход Энцо Фернандеса дает «горожанам» главное преимущество в борьбе против действующего чемпиона «Арсенала». «Он, несомненно, вывел «Манчестер Сити» на уровень выше «Челси»», — отметил эксперт. По его словам, от «Челси» ожидали успешного сезона из-за нового главного тренера и отсутствия участия в еврокубках, однако уход одного из ключевых лидеров нанесет серьезный удар по планам команды.

Руководство «Челси» уже начало работу по заполнению образовавшейся пустоты. Лондонцы рассматривают кандидатуры Ламина Камара или Ману Коне в качестве замены Энцо Фернандесу. Ранее аргентинский футболист не был включен в заявку на матч против «Брайтона», завершившийся поражением со счетом 4:3, и заявил, что больше не наденет футболку «Челси».

Новый облик полузащиты Манчестер Сити

Предполагалось, что после ухода Родри в начале сезона «Манчестер Сити» столкнется с трудностями в восстановлении баланса в центре поля. Однако, по мнению Каррагера, руководство клуба в короткие сроки сформировало очень мощный центр, пригласив таких исполнителей, как Эллиот Андерсон и Энцо Фернандес. «Они заплатили большие деньги за этих игроков, значит, и результат должен быть соответствующим», — добавил Каррагер.

Специалист считает, что этот трансфер дает «Манчестер Сити» наилучший шанс превзойти «Арсенал» в чемпионской борьбе по ходу сезона. Эта масштабная финансовая сделка и кадровая перестановка означают, что оставшаяся часть сезона Английской Премьер-лиги пройдет еще более бескомпромиссно и интересно.

Энцо ФернандесМанчестер СитиЧелсиДжейми КаррагерПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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