Хасанбой Дусматов перешел в новую команду — когда состоится следующий бой?

·36·Спорт
Хасанбой Дусматов перешел в новую команду — когда состоится следующий бой?

Лидер национальной сборной Узбекистана, покоривший высочайшие вершины в профессиональном и любительском боксе, двукратный чемпион Олимпийских игр Хасанбой Дусматов открыл новую страницу в своей карьере.

Мастер кожистых перчаток из Андижана подписал официальное соглашение о сотрудничестве с престижной российской промоутерской компанией «Премиер Боксинг Академй». Компания торжественно объявила об этом соглашении.

«В нашей команде легенда узбекского бокса»: Заявление промоутера

«Премиер Боксинг Академй» объявила о заключении контракта с узбекским боксером следующим образом:

  • Высокий статус и признание: «Новый боец в нашей команде! Встречайте — Хасанбой Дусматов! Двухкратное олимпийское «золото», звание чемпиона мира, Кубок Вэла Баркера и триумфы на чемпионатах Азии — это лишь часть его славного пути. Мы чрезвычайно рады, что спортсмен с такими титулами теперь с нами!»;

  • Планы на будущее: «Хасанбой, добро пожаловать в нашу команду! Впереди нас ждут великие победы. Вместе будем готовиться к новым триумфам!».

Когда и где пройдет следующий бой?

После подписания контракта стали известны подробности следующего боя нашего соотечественника:

  • Сроки боя: Свой следующий официальный бой Хасанбой Дусматов проведет в октябре или ноябре текущего года;

  • Формат турнира: Поединок планируется организовать в рамках одного из шоу профессионального направления ИБА.Pro;

  • Вопрос с соперником: Дата предстоящего боя и имя соперника будут официально объявлены в ближайшие дни.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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