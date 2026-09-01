Хасанбой Дусматов перешел в новую команду — когда состоится следующий бой?
Лидер национальной сборной Узбекистана, покоривший высочайшие вершины в профессиональном и любительском боксе, двукратный чемпион Олимпийских игр Хасанбой Дусматов открыл новую страницу в своей карьере.
Мастер кожистых перчаток из Андижана подписал официальное соглашение о сотрудничестве с престижной российской промоутерской компанией «Премиер Боксинг Академй». Компания торжественно объявила об этом соглашении.
«В нашей команде легенда узбекского бокса»: Заявление промоутера
«Премиер Боксинг Академй» объявила о заключении контракта с узбекским боксером следующим образом:
Высокий статус и признание: «Новый боец в нашей команде! Встречайте — Хасанбой Дусматов! Двухкратное олимпийское «золото», звание чемпиона мира, Кубок Вэла Баркера и триумфы на чемпионатах Азии — это лишь часть его славного пути. Мы чрезвычайно рады, что спортсмен с такими титулами теперь с нами!»;
Планы на будущее: «Хасанбой, добро пожаловать в нашу команду! Впереди нас ждут великие победы. Вместе будем готовиться к новым триумфам!».
Когда и где пройдет следующий бой?
После подписания контракта стали известны подробности следующего боя нашего соотечественника:
Сроки боя: Свой следующий официальный бой Хасанбой Дусматов проведет в октябре или ноябре текущего года;
Формат турнира: Поединок планируется организовать в рамках одного из шоу профессионального направления ИБА.Pro;
Вопрос с соперником: Дата предстоящего боя и имя соперника будут официально объявлены в ближайшие дни.
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