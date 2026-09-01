Романо объявил о рекордном трансфере Энсо Фернандеса в «Сити»

В последние часы летнего трансферного окна в Английской Премьер-лиге официально состоялась крупнейшая сделка года. По информации ведущего мирового инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли полного соглашения о переходе полузащитника «Челси» и чемпиона мира Энсо Фернандеса в «Манчестер Сити».

Сама 25-летняя аргентинская звезда потребовала перехода исключительно в стан «горожан» и выразила желание снова поработать со своим бывшим наставником Энцо Мареской.

Более 125 миллионов фунтов: абсолютный рекорд в истории «Сити»

Финансовые и исторические детали этого мегатрансфера:

Рекорд «Манчестер Сити»: Сумма трансфера превышает 125 миллионов фунтов стерлингов (146 миллионов евро) . Это установило рекорд в качестве самой дорогой покупки за всю историю клуба «Манчестер Сити»;

2-е место в истории АПЛ: Эта сделка стала второй по стоимости среди всех трансферов в истории Английской Премьер-лиги, уступая лишь переходу Александера Исака;

Подготовка к медосмотру: После долгих переговоров «Челси» официально одобрил продажу, и футболист готовится пройти медицинское обследование в Манчестере.

Контракт с 2023 по 2032 год и фактор Марески

Период Энсо в «Челси» и новый вызов: