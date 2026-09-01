Романо объявил о рекордном трансфере Энсо Фернандеса в «Сити»
В последние часы летнего трансферного окна в Английской Премьер-лиге официально состоялась крупнейшая сделка года. По информации ведущего мирового инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли полного соглашения о переходе полузащитника «Челси» и чемпиона мира Энсо Фернандеса в «Манчестер Сити».
Сама 25-летняя аргентинская звезда потребовала перехода исключительно в стан «горожан» и выразила желание снова поработать со своим бывшим наставником Энцо Мареской.
Более 125 миллионов фунтов: абсолютный рекорд в истории «Сити»
Финансовые и исторические детали этого мегатрансфера:
Рекорд «Манчестер Сити»: Сумма трансфера превышает 125 миллионов фунтов стерлингов (146 миллионов евро). Это установило рекорд в качестве самой дорогой покупки за всю историю клуба «Манчестер Сити»;
2-е место в истории АПЛ: Эта сделка стала второй по стоимости среди всех трансферов в истории Английской Премьер-лиги, уступая лишь переходу Александера Исака;
Подготовка к медосмотру: После долгих переговоров «Челси» официально одобрил продажу, и футболист готовится пройти медицинское обследование в Манчестере.
Контракт с 2023 по 2032 год и фактор Марески
Период Энсо в «Челси» и новый вызов:
Альянс с Мареской: Футболист посчитал воссоединение с главным тренером Энцо Мареской, с которым они вместе работали и нашли общий язык в «Челси», важнейшим шагом в своей карьере;
Лондонский след: Перебравшийся в Лондон в январе 2023 года после успеха на чемпионате мира 2022 года, Фернандес имел действующий контракт с «аристократами» до лета 2032 года, однако предложение «Сити» кардинально изменило ситуацию.
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