Перед презентацией Apple показаны макеты iPhone 18 Pro Max и складного Ultra
Всего за восемь дней до следующей крупной презентации Apple в сети появились новые макеты ожидаемых устройств. Согласно данным иксбт.ком, известный ЁуТубе-блогер Льюис Хилзентегер (автор канала "Унбокс Терапй") в своем новом видео продемонстрировал макеты iPhone 18 Pro Max, а также предполагаемого первого складного смартфона компании — iPhone Ultra. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Изменения в дизайне складного iPhone UltraСреди представленных макетов наибольшее внимание привлек именно складной iPhone Ultra. Автор отмечает, что эта версия проработана гораздо тщательнее предыдущих и может более точно отражать внешний вид будущей серийной модели. Визуально корпус устройства стал толще, а его углы и грани приобрели более мягкие формы.
Также был значительно переработан дизайн блока основных камер. Его внешний вид стал ближе к текущему общему стилю Apple. Конструктивные изменения коснулись и складного механизма: шарнир теперь глубже интегрирован в корпус и меньше выступает за боковые грани.
Анализ макета показывает, что инженеры также изменили расположение порта USB-C и динамиков. Подобные улучшения направлены на повышение удобства повседневного использования устройства и вызывают большой интерес у поклонников технологий.
Цветовая палитра iPhone 18 Pro MaxВ свою очередь, макеты iPhone 18 Pro Max практически не отличаются от образцов, опубликованных в интернете ранее. Однако в ходе видео были наглядно продемонстрированы четыре предполагаемых цветовых решения для этого флагмана.
В эту линейку цветов вошли:
- Небесно-голубой
- Красно-малиновый
- Белый
- Черный
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