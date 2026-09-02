Перед презентацией Apple показаны макеты iPhone 18 Pro Max и складного Ultra

·20·Технологии
Перед презентацией Apple показаны макеты iPhone 18 Pro Max и складного Ultra

Всего за восемь дней до следующей крупной презентации Apple в сети появились новые макеты ожидаемых устройств. Согласно данным иксбт.ком, известный ЁуТубе-блогер Льюис Хилзентегер (автор канала "Унбокс Терапй") в своем новом видео продемонстрировал макеты iPhone 18 Pro Max, а также предполагаемого первого складного смартфона компании — iPhone Ultra. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Изменения в дизайне складного iPhone Ultra

Среди представленных макетов наибольшее внимание привлек именно складной iPhone Ultra. Автор отмечает, что эта версия проработана гораздо тщательнее предыдущих и может более точно отражать внешний вид будущей серийной модели. Визуально корпус устройства стал толще, а его углы и грани приобрели более мягкие формы.

Также был значительно переработан дизайн блока основных камер. Его внешний вид стал ближе к текущему общему стилю Apple. Конструктивные изменения коснулись и складного механизма: шарнир теперь глубже интегрирован в корпус и меньше выступает за боковые грани.

Анализ макета показывает, что инженеры также изменили расположение порта USB-C и динамиков. Подобные улучшения направлены на повышение удобства повседневного использования устройства и вызывают большой интерес у поклонников технологий.

Цветовая палитра iPhone 18 Pro Max

В свою очередь, макеты iPhone 18 Pro Max практически не отличаются от образцов, опубликованных в интернете ранее. Однако в ходе видео были наглядно продемонстрированы четыре предполагаемых цветовых решения для этого флагмана.

В эту линейку цветов вошли:

  • Небесно-голубой
  • Красно-малиновый
  • Белый
  • Черный
Эти макеты дают фанатам Apple первое представление о том, как могут выглядеть будущие флагманы. Основное внимание приковано к официальному мероприятию, запланированному на 9 сентября, где компания должна раскрыть все секреты.

AppleiPhoneiPhone UltraiPhone 18 Pro MaxТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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