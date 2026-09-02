Джон Тернус занял пост генерального директора Apple

В руководстве Apple произошли изменения: Тим Кук, занимавший пост генерального директора в течение пятнадцати лет, уступил свое место Джону Тернусу. Для Тернуса, ранее занимавшего должность старшего вице-президента по аппаратному обеспечению, этот переход пришелся на критически важный этап в истории компании. Apple делает решительные шаги навстречу предстоящим презентациям и новым технологическим рубежам. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно информации, опубликованной изданием Bloomberg, в своем первом письме сотрудникам Джон Тернус особо подчеркнул важность презентации, ожидаемой на следующей неделе. «На следующей неделе нас ждет чрезвычайно масштабная презентация», — написал он в своем обращении к команде во вторник. Он также выразил удовлетворение от работы над продуктами, входящими в грандиозные планы, стоящие перед ним и всей командой.

Ожидаемые новинки и искусственный интеллект

На 9 сентября запланирована ежегодная традиционная презентация iPhone от Apple. В рамках этого мероприятия ходят многочисленные слухи о том, что бренд может представить первый в своей истории складной iPhone. Этот шаг может создать основу для дальнейшего укрепления позиций компании на мобильном рынке.

Также ожидается более широкое внедрение обновленного и расширенного искусственного интеллекта Siri. По мнению экспертов, это важное обновление, которое позволит Siri на равных конкурировать с такими ведущими чат-ботами, как ChatGPT от OpenAI или Claude от Anthropic.

Шаг в будущее и последние слова Тима Кука

Тернус отметил, что помимо устройств, которые будут показаны на следующей неделе, в процессе разработки находятся и другие секретные гаджеты. По сообщениям СМИ, в настоящее время Apple также работает над наушниками AirPods с камерами, умными очками и ноутбуками с сенсорными экранами.

В свою очередь, Тим Кук, направивший письмо сотрудникам в свой последний рабочий день, высоко оценил потенциал нового руководителя. «Я невероятно рад передать управление такому яркому, замечательному и способному человеку, как Джон», — писал Кук в своем письме. По его мнению, в мире мало специалистов, которые понимают секреты создания продуктов, меняющих мир, так же хорошо, как Джон Тернус.