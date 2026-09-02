Apple изменила название на карте согласно указу президента США

·25·Технологии
Apple изменила название на карте согласно указу президента США

После официального распоряжения администрации президента США крупные технологические гиганты продолжают менять названия географических объектов на своих картах. Как сообщает иксбт.ком, вслед за Google компания Apple официально переименовала озеро Онтарио в Лаке Америка в своем сервисе Apple Мапс. Это изменение действует для пользователей на территории США и привлекает большое внимание на фоне политических и экономических отношений между странами. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Отмечается, что данное изменение было реализовано в ответ на исполнительный указ, подписанный президентом США. Согласно документу, Министерству внутренних дел страны был дан 30-дневный срок для обновления названия озера в Службе географических названий США и других федеральных базах данных. В указе подчеркивается экономическая значимость этого водоема и необходимость его переименования в Лаке Америка.

Географические подходы в картографических сервисах

Это изменение, внедренное в приложении Apple Мапс, касается только пользователей в США. Если для пользователей в Канаде сохранилось прежнее название «Онтарио», то пользователи за пределами этих двух стран могут видеть на карте оба названия. Компания Google, в свою очередь, пояснила, что названия на картах обновляются в соответствии с изменениями в официальных правительственных источниках, включая Информационную систему географических названий.

Однако не все картографические сервисы последовали этой политике. Сервис МапКуест заявил, что сохранит привычное пользователям старое название и не будет переименовывать озеро Онтарио. Напомним, что в прошлом году после аналогичного указа Мексиканский залив был переименован в Гулф оф Америка, и тогда МапКуест также остался при своей позиции.

Конкуренция и изменения в рейтингах приложений

Подчинение техгигантов правительственному указу привело к росту популярности конкурирующего картографического сервиса. Показатели скачивания приложения МапКуест резко выросли, и оно заняло первое место в топах App Store в США. Этот результат позволил ему обойти даже популярное приложение ChatGPT.

Также МапКуест удалось занять высокие позиции в общем рейтинге приложений и игр в Google Play. Представители компании в социальной сети Кс иронично отреагировали на ситуацию, отметив, что рост их популярности обусловлен предпочтениями пользователей. Компании Apple и Google пока не предоставили дополнительных комментариев по этому поводу.

AppleGoogleMapQuestСШАТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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