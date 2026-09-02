Xiaomi выходит на международный рынок с Mijia Кеилинг Фан

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится вывести на международный рынок свою новую разработку — умный потолочный вентилятор со встроенным освещением. Согласно данным иксбт.ком, 36-дюймовая модель Mijia Кеилинг Фан вит Лигхт появилась на официальном глобальном сайте компании, что свидетельствует о планах продаж устройства за пределами Китая. Об этом сообщает Иксбт.ком .

На данный момент Xiaomi хранит в секрете точную дату выхода этого инновационного продукта на международные рынки, а также информацию о его окончательной стоимости. Тем не менее появление устройства на глобальной странице означает, что оно скоро появится на мировом рынке, что вызывает большой интерес у потребителей.

Технические возможности устройства

Данное устройство сочетает в себе компактный 36-дюймовый потолочный светильник и эффективный вентилятор. Общий вес конструкции составляет около 4,3 кг. Максимальная потребляемая мощность устройства составляет 64 Вт, из которых 28 Вт приходится на вентилятор, а остальные 36 Вт — на систему освещения.

Встроенная система освещения способна обеспечить световой поток не менее 300 люкс. Кроме того, пользователи могут легко регулировать цветовую температуру света в широком диапазоне от 2700 К до 5700 К в соответствии со своими предпочтениями.

Умное управление и сезонная функциональность

Вентилятор способен вращаться в двух направлениях, что обеспечивает его эффективную работу в течение всего года. Летом он направляет поток прохладного воздуха вниз, охлаждая помещение, а зимой, вращаясь в обратном направлении, помогает равномерно распределять теплый воздух, скапливающийся под потолком.

Для управления устройством в комплекте предусмотрен специальный пульт. Кроме того, интеграция с современными системами умного дома создает удобство для пользователей, позволяя управлять устройством в рамках единой экосистемы.

Для справки, на китайском рынке данное устройство оценивалось примерно в 80 долларов США. По мнению экспертов, на мировом рынке из-за логистики и других расходов его цена, как ожидается, будет несколько выше.