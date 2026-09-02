Манчестер Юнайтед проявил интерес к Райану Аит-Нури в последний день трансферного окна

·26·Спорт
Манчестер Юнайтед проявил интерес к Райану Аит-Нури в последний день трансферного окна

В последний день летнего трансферного окна в английском футболе произошло неожиданное событие. Согласно информации талкСПОРТ, «Манчестер Юнайтед» направил официальный запрос на приобретение защитника Райана Аит-Нури, выступающего за своего принципиального соперника «Манчестер Сити». Этот шаг оценивается как одна из последних попыток команды укрепить линию обороны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Известно, что трансферы игроков между двумя грандами Манчестера случаются крайне редко. Однако нехватка игровой практики у алжирского футболиста в «Манчестер Сити» открыла дверь для клуба с «Олд Траффорд». Главный тренер команды Майкл Каррик стремился решить проблемы на позиции левого защитника до закрытия трансферного окна.

Сложности в трансферных переговорах

На данном этапе исход переговоров между сторонами остается неизвестным. Источники в «Манчестер Сити» утверждают, что действующие чемпионы не намерены продавать своего игрока конкуренту и оценивают вероятность сделки как низкую. Несмотря на это, «красные» пытаются продолжать переговоры даже в последние минуты.

В течение лета «Манчестер Юнайтед» искал профильного левого защитника, обращая внимание на несколько известных имен в Европе. В частности, велись переговоры с представителем «Ньюкасл Юнайтед» Льюисом Холлом, однако стороны не смогли достичь соглашения. В результате клуб переключил внимание на игрока, оказавшегося в запасе у городского соперника.

Поворотный момент в карьере Райана Аит-Нури

25-летний защитник перешел в «Манчестер Сити» прошлым летом за 32 миллиона фунтов стерлингов. Однако его карьера в команде сложилась не так гладко, как ожидалось. Травма лодыжки в начале сезона и участие в Кубке африканских наций в составе сборной привели к потере места в основном составе.

Если этот неожиданный трансфер состоится, это станет для Райана Аит-Нури огромной возможностью перезапустить свою карьеру и выйти на новый уровень. Пока же все внимание приковано к официальным решениям, которые будут приняты в последние часы трансферного окна.

Манчестер ЮнайтедМанчестер СитиРайан Аит-НуриТрансферыАПЛ
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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